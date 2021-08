Dan Cake wdrożył narzędzie do komunikacji B2B

Firma Dan Cake Polonia uruchomiła rozwiązanie technologiczne, służące do kompleksowej wymiany informacji handlowych - Progresywną Aplikację Webową.

Dan Cake wdrożył narzędzie do komunikacji B2B, fot. materiały prasowe

PWA, czyli Progressive Web App, to aplikacja uruchamiana jak zwykła strona internetowa, ale działająca i wyglądająca jak natywna aplikacja mobilna. Dzięki niej kluczowe komunikaty, dotyczące np. sezonowych akcji promocyjnych, nowości w ofercie czy uruchamianych aktywacji konsumenckich, trafią do klientów biznesowych szybciej. Będą one zamieszczane zarówno w samej aplikacji, jak również dotrą do odbiorców w formie powiadomień push, bezpośrednio na ich smartfony.

Usprawniona komunikacja z klientami

Narzędzie to daje możliwość personalizowania informacji przeznaczonych do różnych grup adresatów. Dzięki temu producent oszczędza czas, a cały proces komunikacji z klientem – np. siecią handlową – jest znacząco usprawniony. Zdecydowanie ułatwia to spełnianie oczekiwań klientów i efektywne realizowanie ich potrzeb.

– Uruchomienie aplikacji PWA jest odpowiedzią na obecną, globalną sytuację. Pandemia wywróciła do góry nogami sposób prowadzenia rozmów handlowych. Zawsze staramy się być o krok do przodu i wykorzystywać dostępne rozwiązania technologiczne. Cyfrowe narzędzie, jakim jest PWA, przenosi naszą komunikację z klientami na wyższy, jeszcze lepszy poziom i pozwala docierać do naszych odbiorców szybko, skutecznie i w czasie rzeczywistym – mówi Wiktor Kowalski, Brand Manager Dan Cake Polonia.

Technologia PWA nie wymaga posiadania specjalnego oprogramowania czy sprzętu – wystarczy smartfon bądź komputer. Klienci uzyskują dostęp do aplikacji bezpośrednio z wyszukiwarki lub z ikonki na pulpicie, nie będą musieli również pamiętać o aktualizacjach – jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnych aplikacji. Co warte podkreślenia, to fakt, że zamieszczane w niej treści będą dostępne dla odbiorców również w trybie offline.

Narzędzie PWA dla firmy Dan Cake zaprojektowała i wdrożyła agencja 19 Południk.