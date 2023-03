Nie każdy wie, że w Krakowie w 1918 r. wybuchł skandal. Wszystko za sprawą Adama Piaseckiego, założyciela Krakowskiej Fabryki Cukrów i Czekolady, który wypuścił na rynek batonik "Danusia" z podobizną pięknej kobiety na etykiecie. Kim była Danusia? - informuje gazetakrakowska.pl.

fot. materiały prasowe

Jak powstała "Danusia" -słodki, kultowy batonik? Adam Piasecki, "Król czekolady" najpewnił stworzył go z miłości. To on założył w 1910 roku Krakowską Fabrykę Cukrów i Czekolady, która dała początek historii działającej do dziś firmy "Wawel".

Kim jest Danusia z etykiety kultowego batonika?

Adam Piasecki egzamin czeladniczy zdał w Krakowie w 1893 roku, a pięć lat później założył przy ulicy Długiej przedsiębiorstwo cukiernicze. W 1910 otwiera Krakowską Fabrykę Cukrów i Czekolady przy ul. Wrocławskiej. Czy już wtedy zakiełkowała mu myśl o słodkim batoniku „Danusia”? - zastanawia się gazetakrakowska.pl.

Jak informuje dziennikzachodni.pl biografowie nie są zgodni kiedy strzała amora trafiła Króla Czekolady. Najpewniej jednak sprawczynią tego była piękna zawijaczka karmelków, kruczowłosa panna Danusia. A zainspirowany jej niezwykłą urodą, Adam Piasecki wypuścił na rynek batonik z jej podobizną i imieniem. Kraków wówczas huczał od plotek. Swoją drogą ciekawe jak na tę historię i produkt zareagowała wówczas żona Króla Czekolady - Michalina Piasecka.

