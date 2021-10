Dlaczego słodycze kupujemy tylko przy okazji?

- Pandemiczny spadek liczby wizyt w sklepach przełożył się na mniejszą sprzedaż słodyczy. Wynika to z faktu, że do sklepu nie chodzimy po to żeby kupić słodycze! Kupujemy podstawowe produkty na śniadanie, obiad i kolację, a słodycze niejako przy okazji - mówi nam Marek Piątkowski, prezes Otmuchowa.

Słodycze kupujemy przy okazji

Marek Piątkowski, prezes ZPC Otmuchów przyznaje, że rok 2020 był trudny zarówno dla branży spożywczej, jak i sieci handlowych.

- Także konsumenci byli zagubieni, zwłaszcza na początku pandemii. Pojawiły się też różne mikrotrendy, niekoniecznie korzystne dla branży słodyczy. Na początku wprowadzenia lockdownu, gdzie konsumenci starali się, aby ich czas wizyty w sklepie był jak najkrótszy, spadek liczby wizyt w sklepach przełożył się na spadek sprzedaży słodyczy. Wynika to z faktu, że do sklepu nie chodzimy po to żeby kupić słodycze! Kupujemy podstawowe produkty na śniadanie, obiad i kolację, a słodycze niejako przy okazji - dodał.

Nasz rozmówca wskazuje, że w pierwszym okresie pandemii konsumenci kierowali się w stronę znanych sobie, rozpoznawalnych marek, tzw. top sellerów.

- Ten stan rzeczy trwał przez około dwa miesiące. Potem konsumenci nieco się oswoili, poluzowano też reguły dotyczące obecności w sklepach. Polacy zaczęli bardziej świadomie patrzeć na to, co kupują, m.in. z obawy o swoją sytuacją ekonomiczną. Zaczęli też mocniej zwracać uwagę na miejsce produkcji - dodał.

Słodyczowe marki własne zyskują na znaczeniu

W efekcie, jak mówi Piątkowski, najdroższe marki odrobinę zmniejszyły swój udział rynkowy, a mocno zyskały marki własne sieci handlowych oraz tzw. B-brandy, czyli marki spozycjonowane na półce kilka-kilkanaście procent taniej niż te topowe.

Z perspektywy Otmuchowa był to korzystny trend.

- Nasze marki Odra czy Freeyu są tańsze od najdroższych na rynku, które należą do koncernów międzynarodowych. Dodatkowo, jesteśmy jednym z głównych dostawców słodyczy pod markami własnymi sieci handlowych - mówi.

Marek Piątkowski zwraca uwagę na trend lokalności.

- Produkt, który jest postrzegany jako lokalny, jest dziś wyżej ceniony i poszukiwany. Okazało się, że nasza marka Odra z tradycją wytwarzania słodyczy i galaretek w czekoladzie od 1946 r. lepiej kojarzy się pod tym względem niż marki globalne. Dlatego można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces jeśli chodzi o to gdzie znajdowały się nasze produkty na półce - podsumował.