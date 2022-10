Jako cel postawiliśmy sobie stworzyć smacznego batona, który będzie połączeniem wirtuozerii szefa kuchni z najwyższym standardem produkcji. Chcemy tworzyć batony rzemieślnicze - mówi nam Katarzyna Kalinowska z firmy Dobry Squad.

Katarzyna Kalinowska z firmy Dobry Squad opowiada o pomyśle na produkcję rzemieślniczych batonów. fot. mat. pras./dobrysquat.pl

Skąd wzięły się batony Dobry Squad?

Katarzyna Kalinowska z firmy Dobry Squad w rozmowie z Portalem Spożywczym przyznaje, że pomysł na założenie biznesu pojawił się spontanicznie.

- Różne batony, które przygotowałam na własne potrzeby były tak smaczne, że postanowiliśmy je sprzedawać. Początki były pełne wyzwań, konsumenci nie znali daktyla, dopiero dużo spotkań oraz rozmów z klientami przekonało ich, że można wyeliminować biały cukier z deserów. Gdy zaczynaliśmy, mieliśmy tylko chęć do zrobienia czegoś własnego, dzisiaj mamy wiedzę i doświadczenie - wskazuje.

Dobry Squad Choco Salty Caramel i inne smaki

Kalinowska przyznaje, że obecnie flagowym batonem Dobrego Squadu jest Choco Salty Caramel.

- To naturalna słodycz daktyla połączona z prażonymi orzeszkami ziemnymi i solą morską, ręcznie posmarowana mleczną czekoladą, która przyjeżdża do nas z małej wioski we Włoszech. Mamy mnóstwo propozycji nowych batonów. Zaczyna się teraz czas premier wielu nowych smaków, będziemy cały czas zaskakiwać naszych klientów - dodaje.

Katarzyna Kalinowska z firmy Dobry Squad nie ukrywa, że firma za cel postawiła sobie stworzenie smacznego batona, który będzie połączeniem wirtuozerii szefa kuchni z najwyższym standardem produkcji.

- Zamiłowanie i pasję do tworzenia nowych, wyjątkowych smaków łączymy z wytrwałością i ambicją. Jako cel– chcemy tworzyć batony rzemieślnicze. Jesteśmy gotowi, aby zaprezentować nowe batony rzemieślnicze szerszemu gronu odbiorców. Zainteresowanie batonami nie wynika już z chwilowej mody, ale jest to świadomy wybór konsumentów, są oni gotowi na nowe smaki - dodaje.

Dobry Squat zamienia się w Dobry Squad

W sieci wciąż można znaleźć batony firmy pod nazwą Dobry Squat.

- Tworząc nazwę firmy zależało nam na grze słów, nasze logo zawierało takie niedomknięte D, aby połączyć skład (squad jako grupę zaprzyjaźnionych osób, skład w języku polskim oraz squat czyli przysiad po angielsku). Taka gra słowna pomiędzy sportem, dobrym jedzeniem, a dobrym towarzystwem. Podczas rozwoju firmy nasz dystrybutor w Anglii zasugerował, że słowo SQUAT może być źle rozumiane za granicą, dlatego zdecydowaliśmy się zmienić nazwę na SQUAD i finalnie domknąć to T w naszym logo ;) Zmiana logo jest to proces przejściowy i spodziewamy się do końca roku go zakończyć - wyjaśnia Katarzyna Kalinowska.

