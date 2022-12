Święta Bożego Narodzenia za pasem, dlatego sezon na najlepsze świąteczne przepisy uważamy za otwarty. Dzisiaj skupimy się na potrawie, której nie może zabraknąć na świątecznym stole. W roli głównej - piernik.

fot. shutterstock

Zdaniem niektórych historyków żywności, pierwszy znany przepis na piernik pochodzi z Grecji z około 2400 roku p.n.e.. Według innych, historia piernika sięga roku 992 (naszej ery), kiedy to ormiański mnich Grzegorz z Nikopolis miał nauczyć chrześcijańskich piekarzy we Francji jego wyrobu.

Z czego robi się piernik? Lista składników

Piernik to ciasto o słodko-pikantnym smaku, o długiej trwałości, zrobione z mąki pszennej lub żytniej, miodu, karmelizowanego cukru, tłuszczu, jajek, wody (lub mleka), środka spulchniającego, mocno przyprawione przyprawami korzennymi. Nazwa piernik wywodzi się od staropolskiego słowa „pierny”, czyli pieprzny.

W Polsce pierwszy cech piernikarzy (kichlarzy, od niem. Küchler) powstał w Krakowie. W Polsce w XVII wieku sprzedawano pierniki w aptekach jako skuteczny lek na wiele chorób. Był, podobnie jak w innych krajach, symbolem dobrobytu i wysokiego statusu społecznego. W XVII-wiecznym Toruniu wypiekano słynne katarzynki, jakościowo porównywane ze znanymi w całej Europie piernikami norymberskimi(niem.) (niem. Nürnberger Lebkuchen). W XIX wieku pojawił się również w polskich domach chłopskich. Podobno dawniej w skład wiana panny młodej wchodziła faska ciasta piernikowego i galaretowaty wywar mięsny na rosoły. Z 1938 roku pochodzi pierwsza znana wzmianka o piernikach szczecińskich (niem. Stettiner Peperkoken).

Jak się robi piernik? Szybki przepis to 1,5 h pracy

Piernik świąteczny to genialny wypiek, który będzie się pięknie prezentować na wigilijnym stole.

jak go zrobić? To zależy czy zdecydujemy się na wersję ekspresową czy bardziej wymagającą czasowo. Prosty, szybki piernik można przygotować w około 1,5 godziny. Z kolei tradycyjny piernik dojrzewający jest dużo ardziej wymagający. Na jego przygotowanie trzeba zarezerwować nawet 4-6 tygodni.

Jak piec piernik w piekarniku elektrycznym?

Formę z masą należy wstawić do zimnego piekarnika. Brak wstępnego rozgrzewania sprawi, że piernik będzie przyjemnie chrupki i odpowiednio wyrośnięty w środku. Ciasto powinno spędzić około godziny w temperaturze 180 stopni.

Piernik dojrzewający - przepis na pyszny piernik

Piernik dojrzewający to piernik, który przed pieczeniem długo leżakuje. Minimum to 2 tygodnie (po prostu zostawiamy surowe ciasto w chłodnym miejscu – np. lodówce czy piwnicy i zapominamy o nim – w tym czasie dojrzewa i nabiera smaku). Idealnie jak piernik leżakuje ok. 4-6 tygodni lub nawet dłużej.

Jeśli tradycyjnie przygotowujemy go na Święta, to można najwcześniej nastawić ciasto na początku listopada, a najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia. Potem pieczemy jego blaty, smarujemy powidłami, obciążamy i zostawiamy na ok. 3 dni do skruszenia.

Dzień przed podaniem (lub w dniu podania) wystarczy posmarować polewą. Z przepisu wyjdą aż trzy pierniki (miłą tradycją jest, aby jeden komuś podarować). Jeśli organizujecie Święta sami, to bez obaw – piernik zachowuje świeżość bardzo długo – można jednego nie polewać polewą od razu i spokojnie cieszyć się jego smakiem np.: w Sylwestra. Innym pomysłem jest upieczenie z części ciasta pierniczków – będą idealne - informuje www.poezja-smaku.pl.

Przepis na szybki piernik. Łatwy przepis dla każdego

Na świątecznym stole koniecznie powinien się znaleźć pachnący korzeniami piernik. Przepis na świąteczny piernik z czekoladą przekładany konfiturą nie jest trudny do zrealizowania. To chyba najbardziej znana wersja piernika, tym razem dla tych, którzy nie mają cierpliwości czekać na piernik dojrzewający. Oto łatwy przepis na szybki piernik świąteczny, który zawsze się udaje.

Aromatyczny piernik - przepis z seriwsu beszamel.se.pl:

Tym, co wyróżnia piernik spośród innych ciast, to jego niesamowity korzenny aromat. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przyprawy dodawane do ciasta były świeże i pachnące. Dlatego, jeśli chcecie upiec naprawdę dobry piernik, zadbajcie o dobrej jakości mieszankę (ubiegłoroczna otwarta paczuszka na pewno już zwietrzała). Przyprawę do piernika można kupić gotową w każdym sklepie, to koszt rzędu 2-3 złotych. Ale jeśli macie czas i chęć zabawić się w kompozytora aromatów, taka mieszankę można przygotować samemu. Przepis z galerią składników wchodzących w jej skład znajdziecie tutaj: Domowa przyprawa do piernika.

PRZEPIS NA PIERNIK - SKŁADNIKI:

2,5 SZKLANKI MĄKI PSZENNEJ (400 G)

3/4 SZKLANKI CUKRU

2 ŁYŻKI CIEMNEGO KAKAO

2 PŁASKIE ŁYŻKI PRZYPRAWY DO PIERNIKA

1 ŁYŻECZKA SODY

SZCZYPTA SOLI

2 ŁYŻKI PŁYNNEGO MIODU

3/4 SZKLANKI ROZTOPIONEJ I OSTUDZONEJ MARGARYNY LUB MASŁA

SZKLANKA LETNIEGO MLEKA

2 CAŁE JAJKA

PÓŁ SZKLANKI RODZYNEK (ZALANYCH WRZĄTKIEM I ODSĄCZONYCH)

3 ŁYŻKI POSIEKANYCH ORZECHÓW WŁOSKICH

KONFITURA LUB DŻEM DO PRZEŁOŻENIA

PRZEPIS NA PIERNIK - POLEWA:

TABLICZKA (100 G) GORZEJ CZEKOLADY

2 ŁYŻKI MLEKA

50 G MASŁA

PRZEPIS NA PIERNIK - PRZYGOTOWANIE KROK PO KROKU

Piekarnik rozgrzać do temperatury 170°C. Małą keksówkę (ok. 11x28 cm) wyłożyć papierem do pieczenia. Do miski wsypać mąkę, cukier, kakao, przyprawę do piernika, sodę, sól, wymieszać. Dodać miód, margarynę lub masło, mleko i roztrzepane jajka. Wszystko zmiksować lub dokładnie wymieszać łyżką, na końcu dorzucić rodzynki i orzechy. Wylać ciasto do blaszki, wstawić do całkowicie nagrzanego piekarnika. Piec ok. 45-50 minut, aż patyczek od szaszłyka wyjęty z ciasta będzie całkowicie suchy. Pozostawić do lekkiego ostygnięcia w uchylonym nieco piekarniku. Następnie wyjąc i wystudzić na kratce. Kiedy ciasto będzie całkiem zimne, przekroić wzdłuż na dwie lub trzy części, przełożyć konfiturą. Czekoladę połamać na kawałki, rozpuścić w rondelku nad wrzącą wodą, zalać mlekiem, dodać margarynę, podgrzewać mieszając do połączenia składników i zagotowania. Posmarować masą ostudzone ciasto. Wierzch można posypać drobno siekanymi orzechami.

Słodycze piernikowe. Co można kupić?

Jednak Boże Narodzenie to nie tylko piernik ale i inne słodkości: pierniki, pierniczki, domki z piernika i wszelkie wariacje piernikowe ale również cukierki, czekoladki i wszystko co słodkie i smaczne.

