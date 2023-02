Jak zrobić domowe pączki? To słodkość, której ciężko się oprzeć, zwłaszcza w karnawale, którego kulminacją jest tłusty czwartek. Pączki powinny być lekkie i puszyste, w Polsce najchętniej jemy je z nadzieniem i polewą lub cukrem pudrem.

Jak zrobić pączki na tłusty czwartek? Przepis nie jest trudny, ale zajęcie - czasochłonne. | fot. Shutterstock

Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do okresu wielkiego postu, podczas którego chrześcijanie ze względów religijnych (pokutnych), jako przygotowanie do Świąt Wielkanocy powinni zachowywać wstrzemięźliwość jako wyraz umartwienia. Może wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 marca. W 2023 roku tłusty czwartek wypada 16 lutego.

Tradycja jedzenia pączków

Najpopularniejsze frykasy, którymi raczymy się w tłusty czwartek, to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które obficie zapijano wódką.

Tradycja jedzenia pączków w tłusty czwartek zadomowiła się w Polsce w XVII w. Zgodnie z powiedzeniem, temu, kto w tym dniu nie zje pączka, nie będzie się wiodło przez cały rok. Według szacunków z ubiegłych lat, w tłusty czwartek Polak zjada przeciętnie 2,5 pączka.

Gdzie w Europie je się pączki i jak wyglądają?

W wielu europejskich krajach pączki przypominają wyglądem polskie specjały, różnią się jednak składnikami i sposobami przygotowania. Np. niemieckie berlinery są znacznie krócej smażone, przez co zawierają mniej tłuszczu. Węgierski pączek jest pozbawiony nadzienia, ma za to posmak rumu. Amerykańskie pączki to bezdrożdżowe donuty z charakterystyczną dziurą w środku - przypominają oponki. W Hiszpanii gospodynie przygotowują tzw. gniazdka, które powstają z ciasta parzonego, takiego z jakiego robi się ptysie.

Pączki polskie cieszą się popularnością szczególnie w USA, gdzie zdobyły rozgłos dzięki Polonii. Tłusty czwartek oraz wtorek przed środą popielcową Polacy za oceanem obchodzą jako Pączki Day (pol. dzień pączków).

Kiedyś pączki jedzono na słono

Słodkie pączki polskie gospodynie zaczęły przyrządzać w XVI w., ale już wcześniej pieczono w tłuszczu kuliste ciasta chlebowe, a na parze przygotowywano pampuchy. Dokraszano je tłustymi dodatkami, np. słoniną. Niesłodkie pączki znane były już starożytnym Rzymianom. Zwyczaj cukrzenia tych wypieków Europejczycy przejęli od Arabów. Być może słodzenie pączków to tradycja turecka, gdzie pączek, tzw. lokma, ma formę małych słodkich kulek, oblanych syropem cukrowym lub miodowym.

Tradycyjne pączki z dżemem i marmoladą, ale wariacji jest cała masa

Niegdyś pączki były niewielkich rozmiarów, dzisiejsze są coraz większe. Tradycyjnym nadzieniem polskich pączków od wieków jest dżem lub marmolada różana, rzadziej wiśniowa.

W ofercie cukierni w ostatnich latach pojawiły się słodkości m.in. z nadzieniami czekoladowymi, adwokatowymi, morelowymi, toffi. Na zewnątrz specjały są oblewane różnokolorowymi masami, jednak wciąż najwięcej jest pączków lukrowanych lub posypanych cukrem pudrem.

Tajemnicą dobrego pączka jest pulchne, dobrze wyrośnięte ciasto drożdżowe i odpowiednie nadzienie. Jak przygotować idealne ciasto na pączki?

Pączki - przepis. Jak zrobić tradycyjne, domowe pączki?

Domowe pączki powinny być miękkie i puszyste oraz idealnie zrumienione. Najlepiej smakują, gdy są jeszcze ciepłe. Jak je wykonać?

Składniki na 20 sztuk:

Ciasto drożdżowe:

500 g mąki pszennej typu 450

50 g świeżych drożdży lub 15 g drożdży instant

100 g masła

100 g cukru

1 jajko

4 żółtka jaj

250 ml mleka

1 łyżka spirytusu (wódki lub rumu)

Do smażenia i na nadzienie:

dżem lub marmolada w ulubionym smaku

olej do smażenia - minimum litr, a najlepiej dwa - tak aby dało się smażyć pączki w głębokim oleju

Wykonanie pączków krok po kroku

Stworzenie pączków jest dość czasochłonnym zajęciem, powinniśmy przygotować na ich wyprodukowania ok. 3 godzin.

Krok 1. Najpierw należy przygotować zaczyn, a w tym celu mieszamy mleko z pokruszonymi drożdżami, łyżką cukru i 5 łyżkami mąki. Całość odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 10 minut pod przykryciem.

Krok 2. Następnie roztapiamy masło, a jajko, żółtka i pozostały cukier ubijamy w kąpieli wodnej na parze. W tym celu przygotowujemy dwa garnki - większy i mniejszy. Wlewamy do większego wody, na tyle, aby mniejszy garnek jej nie dotykał. Gotujemy wodę w większym garnku, po czym umieszczamy w nim ten mniejszy i w nim ubijamy powyższe składniki mikserem do puszystej i gładkiej masy.

Jaka mąka do pączków?

Do wykonania pączków najlepiej nadaje się mąka pszenna typu 450. Jest lekka i dzięki niej ciasto będzie równie lekkie i puszyste. Wyższe typy mąki mogą sprawić, że ciasto będzie zbyt ciężkie.

Krok 3. Wsypujemy pozostałą mąkę do miski i uzupełniamy zaczynem oraz masą z kąpieli wodnej. Wyrobić rękami ciasto, dodając do niego roztopione wcześniej masło, po czym ponownie wyrabiać na gładką masę, na końcu dodając alkohol. Ponownie wyrobić i pozostawić pod przykryciem na minimum godzinę w ciepłym miejscu.

Krok 4. Gdy ciasto urośnie należy na blacie lub stolnicy wysypanej mąką rozwałkować je na grubość 1 cm. Z rozwałkowanego ciasta należy wykroić krążki pożądanej wielkości, tak aby zostało w nich miejsce na ułożenie w środku nadzienia. Przykryć wypełnione krążki kolejnymi krążkami i zlepić brzegi. Pozostawić pod ścierką do wyrośnięcia na pół godziny na posypanym mąką blacie.

Jak smażyć pączki, żeby nie były surowe w środku?

Krok 5. Do smażenia pączków najlepiej nadają się duże garnki. Najpierw należy rozgrzać olej w temperaturze 175°C, a dopiero później smażyć pączki przez kilka minut do zbrązowienia, przewracając je. Po usmażeniu odłożyć je na papierowy ręcznik i udekorować polewą lub cukrem pudrem.

Dlaczego pączki pękają podczas smażenia?

Powodem, przez który pączki pękają podczas smażenia jest wypływanie nadzienia podczas tego procesu. Im gęstsze nadzienie, tym mniej go wypłynie do oleju podczas smażenia. W celu uniknięcia wypłynięcia można też nadziać pączki (np. szprycą) dopiero po usmażeniu. Pączki będą pękać rzadziej podczas smażenia (także z nadzieniem), gdy do tłuszczu dodamy pół kieliszka octu.

Jak nadziewać pączki?

Idealna do nadziewania pączków jest szpryca do nadziewania. Jeśli jej nie posiadamy - można użyć także rękawa kuchennego lub dużej strzykawki z grubą igłą.

Ile pączków z 1 kg mąki?

W powyższym przepisie wykorzystaliśmy 0,5 kg mąki, z której po usmażeniu powinno wyjść ok. 20 pączków. Z kilograma mąki uzyskamy ich więc ok. 40.

Ile pączek ma kalorii?

Jeden pączek, w zależności od nadzienia, to nawet 400 kalorii, jest to jednak mocno umowna ilość, zależna od przepisu, wielkości, sposobu udekorowania.

Pączek bez nadzienia to ok. 200 kcal, ten z nadzieniem różanym i udekorowany cukrem pudrem to już niemal 300 kcal. Pączek z nadzieniem i lukrem ma jeszcze więcej, bo aż 400 kcal, mniej pączek z budyniem - 350. Kalorykę pączków można jednak obniżyć, np. stosując ksylitol zamiast tradycyjnego cukru, wybierając niskosłodzone nadzienia czy też piekąc pączki zamiast smażenia ich w głębokim tłuszczu.

Pączki - indeks glikemiczny

Diabetycy powinni szczególnie uważać na pączki, gdyż te mają wśród słodkości jeden z największym indeksów glikemicznych, który wynosi ok 75.

