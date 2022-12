Skoro przed nami wigilia i święta Bożego Narodzenia, to i pyszne, korzenne pierniki na świątecznych stołach. A skoro pierniki, to nie może zabraknąć lukru. Jak go zrobić? Zobacz przepisy na lukier w kilku rodzajach.

Pierniki świąteczne powstają z ciemnego ciasta i są nieodzownym elementem świąt Bożego Narodzenia. Można je kupić gotowe, ale lepiej upiec, wypełniając domostwo wspaniałym korzennym aromatem, tak mocno kojarzącym się ze świętami. Zazwyczaj pieczemy piernik na blasze jak do np. ciasta drożdżowego lub jako małe, urocze ciasteczka.

Jak zrobić lukier do pierników na święta?

Pierniki świąteczne można przełożyć marmoladą, polać polewą czekoladową lub lukrem. Ta ostatnia metoda jest najczęściej spotykana i sprawia, że ciasteczka nabierają dodatkowej słodkości dzięki glazurze. Sklepowe lukry, mazaki i inne tego typu ozdoby mają najczęściej bardzo kiepski skład, dlatego warto przygotować domowy lukier. W wersji dietetycznej należy użyć do tego ksylitolu lub erytrolu i wymieszać go z sokiem z cytryny. Zdecydowanie zmniejszy to kaloryczność naszych pierników. A jak zrobić pyszny świąteczny lukier do pierników? Oto nasze sposoby.

Przepis podstawowy: Najprostszy lukier do pierników - przepis

Ten przepis jest bajecznie prosty i opiera się jedynie na trzech składnikach. Wykonanie zajmie tylko chwilę, a pierniczki nabiorą dodatkowego smaku.

Składniki:

1 białko jaja

1 szklanka przesianego cukru pudru

dowolne barwniki spożywcze

Wykonanie:

Krok 1. Umieść białko jaja w szklanej misce i ubij przy pomocy miksera kuchennego do sztywnej piany.

Krok 2. Stopniowo dodawaj cukier puder, nadal ubijając, aby zachować sztywność piany. Rozdziel pianę do odrębnych miseczek, dodając do każdej inny barwnik.

Krok 3. Przełóż lukier do małej torebki do zamrażania, używając oddzielnej torebki dla każdego koloru. Odetnij koniec jednego rogu torebki i wyciśnij lukier na schłodzone pierniki.

Lukier do pierników bez cukru - przepis

Kolejną opcją jest wykonanie lukru do pierników bez dodatku cukru. Jako zamiennika można użyć np. stewii.

Składniki:

1 łyżka maranty trzcinowej

2 łyżki wybranego białka w proszku

2 łyżki wody

2-3 krople stewii

Wykonanie:

Krok 1. W małej miseczce połącz wszystkie składniki na lukier.

Krok 2. Powoli dodawaj wodę, aż lukier dobrze się połączy.

Krok 3. Lukier przełóż łyżką do szprycy do lukru/rękawa cukierniczego i udekoruj nim pierniczki.

Lukier królewski do pierników - przepis / lukier do pierników bez białka - przepis

Lukier królewski jest jednocześnie lukrem bezbiałkowym. Jest niezwykle prosty do wykonania, gdyż składa się jedynie z dwóch produktów.

Składniki:

0,5 - 1 kg cukru pudru

0,5 szklanki dowolnego mleka lub wody

Wykonanie:

Krok 1. Wsyp cukier puder do blendera lub dużego robota kuchennego. Mieszaj do uzyskania gładkości, 1-2 minuty.

Krok 2. Aby uzyskać pożądaną gęstość (nie za gęsty, nie za rzadki) dolej mleko lub wodę stopniowo, blendując ponownie.

Krok 3. Zeskrob boczne ścianki blendera i mieszaj dodatkowe 1-2 minuty.

Kolorowy lukier do pierników bez barwników - przepis

Lukier do pierników przedstawiony powyżej (najprostszy przepis) można wykonać również stosując jedynie naturalne barwniki (nie te dostępne w sklepach jako barwniki spożywcze). W tym celu, aby uzyskać określony kolor należy dodać do masy:

czerwony - tutaj odpowiedni będzie sok z wiśni, porzeczek, żurawiny

- tutaj odpowiedni będzie sok z wiśni, porzeczek, żurawiny fioletowy - sok z jeżyn lub jagód

- sok z jeżyn lub jagód różowy - sok z malin lub zblendowane maliny

- sok z malin lub zblendowane maliny pomarańczowy - sok marchewkowy lub pomarańczowy

- sok marchewkowy lub pomarańczowy zielony - zmiksowany groszek cukrowy, liście szpinaku lub przetarte awokado

- zmiksowany groszek cukrowy, liście szpinaku lub przetarte awokado niebieski - sok z jagód

- sok z jagód żółty - doskonale jako barwnik sprawdzi się kurkuma

Czarny lukier do pierników - przepis

Używając przepisu podstawowego można stworzyć także czarny lukier do pierników. W tym wypadku będziemy potrzebowali dodatkowo takich produktów jak kakao i/lub czarnego barwnika spożywczego.

Zasada jest prosta: na szklankę białej masy lukrowej powinno przypaść mniej więcej od 2 do 4 łyżeczek proszku kakaowego, a całość należy wymieszać. Intensywność można zmienić dodając więcej kakao. Kolor ciemnoszary można też uzyskać dodając do gotowej masy czarnego barwnika spożywczego w żelu. Dodając kakao/barwnik pamiętajmy o gęstości lukru, rozrzedzając go, gdy trzeba, wodą do pożądanej konsystencji.

