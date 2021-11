Domowy Smak Beztroski z Dan Cake

Dziś nie mogę. Może jutro. Przy okazji. Kiedy indziej. To trzeba na spokojnie… To jedynie kilka z niezliczonych zdań, jakimi można zakomunikować brak czasu. Zdań, które dzięki świeżo wypiekanym ciastom, dostępnym w lokalnych sklepach, staną się jedynie wymówką. Wszystko za sprawą marki Dan Cake, która wprowadza na rynek nową ofertę słodkich wypieków, pozwalających na zyskanie dodatkowego czasu dla siebie lub bliskich.

Dan Cake to jeden z czołowych producentów pakowanych produktów piekarniczo-cukierniczych w Polsce. Marka słynie między innymi z oferty rolad, babek oraz ciast sezonowych na Wielkanoc i Boże Narodzenie, a także bułeczek mlecznych i pieczywa tostowego. Teraz poszerza swój asortyment o nową linię ciast w domowym stylu: ciętych z blachy i wypiekanych w foremce.

Wprowadzenie na rynek nowości było poprzedzone badaniami konsumenckimi, które wyraźnie pokazały, że obserwowane jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu produkty na rynku – nie bez przyczyny. Wypieki te posiadają wszelkie dotychczasowe zalety ciast pakowanych, czyli np. dłuższy czas przydatności do spożycia oraz zachowania właściwości produktu. Cechy, takie jak higiena pakowania i możliwość kupowania na zapas, są nadal istotne dla szerokiego grona konsumentów kategorii. Ciasto pakowane jest bowiem wciąż wygodnym i chętnie wybieranym produktem deserowym na co dzień, podawanym także podczas nieformalnych spotkań towarzyskich. Idealnie sprawdza się także, gdy spędzamy czas poza domem. Poza aspektami pragmatycznymi, konsumenci oczekują szerszego wachlarza wariantów w tej kategorii, kojarzących się z typowo domowymi wypiekami, na których samodzielne przygotowywanie zwyczajnie nie mają oni czasu.

– Wchodzimy na rynek z zupełnie nową linią. Poszerzając nasze portfolio produktowe o domowe w charakterze warianty ciast, chcemy wypełnić rynkową niszę. Konsumenci oczekują obecnie znacznie większej różnorodności wśród słodkich, pakowanych wypieków. Zwracają uwagę na skład, np. nieużywanie do wypieku oleju palmowego, ale także na smak, strukturę i wygląd, przywołujący im na myśl smaki ich dzieciństwa czy rodzinnego domu – mówi Katarzyna Kajdas-Cieśla, Główny Technolog Dan Cake Polonia.

Jakich smaków możemy się spodziewać? Pośród ciast ciętych z blachy znajdziemy między innymi warianty klasyczne: cytrynowe, marmurkowe i korzenne oraz ich wersje premium: waniliowe z kokosem oraz intensywnie czekoladowe z belgijską czekoladą. Z kolei w wypiekach w foremce zasmakują amatorzy ciast czekoladowo - pomarańczowych, marmurkowych i cytrynowych z twarożkiem. Będą one występowały również w odsłonach premium: toffi z solonym karmelem, marchewkowej z kremem waniliowym, czekoladowej z kremem czekoladowym oraz korzennej z kremem waniliowym. Docelowo w ofercie Dan Cake znajdzie się aż czternaście nowych wypieków różniących się smakiem, formą lub gramaturą.

Poza odpowiedzią na zmieniające się trendy konsumenckie oraz inspirowaniem się domowymi wypiekami, w tworzeniu nowej oferty ciast kierowano się również ideą przyświecającą komunikacji marki.

– Zachęcamy konsumentów do beztroskiego delektowania się wolną chwilą i korzystania z momentu otwarcia na smak życia. Nowe wersje naszych ciast pakowanych pozwalają na zaoszczędzenie czasu i przeznaczenie go w całości dla siebie. Klienci nie muszą już spędzać czasu na szukaniu składników do wypieku i przygotowywaniu z nich ciasta, po które mogą po prostu sięgnąć w najbliższym sklepie i cieszyć się jego atrakcyjnym wyglądem i równie pysznym smakiem – przekonuje Wiktor Kowalski, Szef Działu Marketingu, Brand Manager Dan Cake.

Brand Manager Dan Cake Polonia przypomina także o duńskich korzeniach marki i marzeniu jej założyciela - Jensa Eskildsena - pragnącego stworzyć miejsce, w którym wypiekane byłyby ciasta, przywołujące na myśl najlepsze wspomnienia z dzieciństwa. Nowa linia produktowa jest więc kontynuacją pierwotnych założeń marki cukierniczej, powracającej do swoich słodkich źródeł i celebrującej domowy Smak Beztroski, z którym każdy przepis na ciasto jest prosty i pyszny.