Donuty Ekipy w Biedronce. Jaki mają skład?

Biedronka wprowadziła do sprzedaży donuty Ekipy Friza. To kolejny etap współpracy youtuberów z marką Dooti Donuts. Sprawdzamy, jaki jest ich skład.

Jaki skład mają donuty Ekipy z Biedronki? fot. za YouTube

Biedronka wprowadziła do sprzedaży nowe donuty powstałe we współpracy z Ekipą Friza a przygotowane przez markę Dooti Donuts.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: jaki jest ich skład? Niestety nie ma go na kartonach z donutami, dlatego zdecydowaliśmy mu się przyjrzeć.

Okazuje się, że skład donutów od Ekipy jest prawie dwukrotnie dłuższy niż Inwokacja dobrze znana wszystkim uczniom. Na pewno trudniej się go nauczyć na pamięć...

Donuty Ekipy w Biedronce

Ekipa Friza i marka Dooti Donuts wprowadziła do sprzedaży w sklepach Biedronka kolorowe donuty. Co ciekawe, zdecydowano, że będą one pokryte kolorowym, niebieskim lukrem, który już na pierwszy rzut oka sprawia syntetyczne wrażenie.

„Donut Ekipy, 70 g od Dooti Donuts wjeżdża do Biedronki! Kup dla swojej ekipy, najlepiej cały karton 12 sztuk w okazyjnej cenie! Na kartonie legitne autografy Ekipy. P.S.: Jak zjesz, nie zapomnij wystawić środka na Allegro” – zachęca do zakupu Biedronka. Cena regularna ciastka to 2,69 zł/szt. Jednak do 2 kwietnia przy zakupie 12 sztuk za jednego donuta klienci dyskontu zapłacą 2,39 zł.

Ale co znajduje się wewnątrz niebieskich donutów od Ekipy? Postanowiliśmy to sprawdzić, bo na kartonowych opakowaniach w sklepach Biedronki niełatwo znaleźć taką informację. Prawdopodobnie by się na nich nie zmieściła… Informacje o składzie przyklejone są do folii, w którą zapakowany jest karton zawierający 12 sztuk ciastek.

Ile kcal mają Donuty Ekipy?

Jeśli chodzi o składniki odżywcze, wartości na 100g przedstawiają się następująco:

329 kcal;

Tłuszcz - 21 g, w tym 12 g kwasy tłuszczowe nasycone;

Węglowodany - 47 g, w tym 12 g cukrów;

Białko - 4,3 g;

Sól - 0,8 g.

Jedno ciastko waży ok. 70 g. Jednak dokładny skład donutów Ekipy jest o wiele dłuższy. Zawierają one wiele rodzajów tłuszczów, dużo cukru, a także siłą rzeczy barwników, zagęstników i dodatków konserwujących. Sami zobaczcie!

Jaki skład mają Donuty Ekipy z Biedronki?

Donut z nadzieniem truskawkowo-agrestowym, dekorowany niebieska polewą, kolorowa posypka i fioletową kreską. Produkt głęboko mrożony.

Składniki: mąka pszenna, nadzienie truskawkowo-agrestowe 16% (cukier, woda, truskawka 10%, agrest 10%, skrobia modyfikowana (E1422), substancja zagęszczająca: pektyny, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentraty owocowo-roślinne: koncentrat z marchwi, aromat, substancja wiążąca: cytrynian wapnia), woda, tłuszcz palmowy, niebieska polewa 12% [cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, z ziaren palmowych, shea, kokosowy), serwatka w proszku (z mleka), laktoza (z mleka), emulgator: lecytyny, skrobia, olej roślinny (rzepakowy), barwniki: kwas karminowy, błękit brylantowy FCF, aromaty, przeciwutleniacze: E 306, E340i], posypka 5% [cukier, ekstrudowane kuleczki zbożowe (mąka ryżowa, mąka pszenna, cukier, ekstrakt słodu jęczmiennego, słód z pszenicy, sól), biała czekolada (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku, emulgator: lecytyny, naturalny aromat), tłuszcz kakaowy, barwniki: koncentrat z krokosza barwierskiego, cytryny, spiruliny, rzodkiewki, ze słodkich ziemniaków, jabłka, E160c, koncentrat z soku z buraków czerwonych ( koncentrat z soku z buraków czerwonych, syrop glukozowy), substancja glazurująca: E904], fioletowa polewa 2,1 % [cukier, tłuszcze roślinne (z ziarna palmowego, palmowy, kokosowy), serwatka w proszku (z mleka), laktoza (z mleka), skrobia, barwniki: kwas karminowy, błękit brylantowy FCF, emulgator: lecytyny, naturalne aromaty, przeciwutleniacze: E306, E304i], cukier, dekstroza (z pszenicy), drożdże, olej rzepakowy, mąka sojowa, serwatka w proszku (z mleka), substancje spulchniające: E450, E500, sól, emulgatory: E471, E481, gluten (z pszenicy), odtłuszczone mleko w proszku, środek do przetwarzania mąki: kwas askorbinowy, jaja w proszku, barwnik: karoteny, aromat.

Jaki termin przydatności mają Donuty Ekipy?

Produkt może zawierać orzechy, orzechy arachidowe i produkty pochodne.

Warto także dodać, że produkt jest mrożony. Producent zaleca rozmrażanie go przez ok. 60 minut w temperaturze pokojowej. Oczywiście donuty rozmrażane są w sklepie i na półki trafiają już gotowe do spożycia. Po rozmrożeniu należy go spożyć w ciągu 72 godzin i nie zamrażać ponownie.