Duetka o smaku śliwkowym – nowość od marki Odra

Wawel zachęca do tworzenia autorskich kompozycji słodyczy, ruszyła akcja #wrzućnaluz

To wyjątkowy duet puszystego mleczka i soczystej galaretki z sokiem owocowym oblany kruchą czekoladą. Wyjątkowa i wyrazista w smaku z pewnością przypadnie do gustu szerokiej grupie konsumentów. Limitowana edycja Duetki od Odry to idealny prezent dla tych, którzy chcą celebrować słodkie chwile z bliskimi.

