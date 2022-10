Monster Munch od Lorenz, czyli popularne „Duszki” polecają się na Halloween. "Duszki" są dostępne w wersji klasycznej lub w wariantach smakowych jak np. Ketchup i Pizza.

„Duszki” polecają się na Halloween. / fot. materiały prasowe

„Duszki” od ponad 20 lat na polskim rynku przekąsek

Charakterystyczny, uśmiechnięty duszek z opakowań Monster Munch to postać, którą kojarzą wielbiciele chrupek. Ta przekąska jest na rynku od ponad 20 lat.

Monster Munch to jednak nie tylko wersja klasyczna, a całe portfolio smaków, w którym znajdują się także Pizza i Ketchup. Ponadto na sklepowych półkach jest też wersja Mr. BIG, czyli chrupki większe niż te w standardowych wersjach. Różnią się od siebie smakiem oraz wielkością, ale ich cechą wspólną jest to, że są wegetariańskie, a w przyprawach nie ma wzmacniaczy smaku.

- Zwyczaj urządzania imprez czy spotkań ze znajomymi z okazji Halloween jest stosunkowo nową praktyką w Polsce. Jest to jednak kolejna w roku okazja do pielęgnowania relacji w anturażu dobrej zabawy, przekąsek, tematycznych przebrań. Duszki od Lorenz bardzo dobrze uzupełniają halloweenowy klimat, ponieważ nie dość, że swoim kształtem wpasowują się w nastrój wydarzenia, to jeszcze dostarczają czystej przyjemności chrupania - mówi Sylwia Liske, Jr Brand Manager marki Monster Munch.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl