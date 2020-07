Dyrektor Dywizji Słodyczy Nestle: Strategia 2020 bez zmian. Przewagą w czasach kryzysu są silne marki i… wafle

- Zmieniły się zachowania konsumentów. Nie tylko rzadziej chodzimy na zakupy i spędzamy mniej czasu w sklepach, ale też coraz częściej mamy ze sobą listę, na którą trafiają tylko najpotrzebniejsze artykuły. W tej sytuacji naturalnie tracą produkty impulsowe - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Anna Mitura, Dyrektor Dywizji Słodyczy w Nestlé Polska.

- W Nestlé mamy jednak tę przewagę, że dysponujemy mocnymi markami – KitKat, Lion czy Princessa są doskonale rozpoznawalne, co stanowi ogromny atut, gdy konsumenci ostrożniej niż zwykle dokonują wyborów zakupowych. Co ciekawe, szczególnie odporna na obecną sytuację okazała się właśnie Princessa. Potwierdziło się, że po wafle bardzo chętnie sięgamy właśnie w domu – widocznie chętniej niż po batony. Konsumenci entuzjastycznie przyjęli nowości z linii Intense oraz dwa nowe smaki wafli Princessa Milkshake – truskawkowy i bananowy. Te ostatnie nie są oblewane czekoladą, dzięki czemu świetnie wpisały się w letni sezon - dodaje.

- Dodatkowo, na zwiększenie sprzedaży naszych wafli w ostatnim czasie pozytywnie wpłynęło też odświeżenie komunikacji i szaty graficznej całej marki. Wszystkie te czynniki pozwoliły nam efektywnie zwiększyć udziały w rynku. Należy wspomnieć też, że w obecnej sytuacji bardzo ważna jest różnorodność portfolio. Obserwujemy np. większe zainteresowanie formatami wielosztukowymi, tzw. multipakami – ich dostępność w naszej ofercie okazała się bardzo korzystna przy mniejszej częstotliwości odwiedzin w sklepie – wskazuje też Anna Mitura.

Strategiczne plany na 2020 r. bez zmian

Jak będzie dalej rozwijana dywizja słodyczy Nestlé w tym trudnym roku?

- Nasze strategiczne plany na 2020 nie uległy zmianie, czego potwierdzeniem jest wprowadzenie marki YES! To nasza odpowiedź na trendy obserwowane na rynku już od dłuższego czasu. Konsumenci szukają produktów lepszej jakości, z prostym składem, z wartościowymi składnikami, takimi jak orzechy czy suszone owoce. Dynamicznie rośnie też popularność ciemnej czekolady. To długofalowa tendencja, która wiąże się ze wzrostem świadomości konsumentów i najprawdopodobniej zostanie z nami na dłużej, niezależnie od sytuacji - mówi Anna Mitura.