Dyrektor Dywizji Słodyczy Nestle: wprowadzamy do Polski nową markę, w kryzysie widzimy nie tylko zagrożenia, ale i szanse

- Do naszej oferty wprowadziliśmy właśnie nową markę YES! To linia przekąsek na bazie orzechów, ciemnej czekolady i owoców. Na początek, w sklepach pojawią się dwa smaki batonów: Dark Chocolate, Sea Salt & Almond oraz Dark Chocolate, Banana & Pecan - mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Anna Mitura, Dyrektor Działu Słodyczy w Nestlé Polska.

- Oba warianty charakteryzują się prostym składem, są więc świetną opcją, dla konsumentów, którzy od słodyczy oczekują więcej i szczególną uwagę przywiązują do wysokiej jakości składników. W YES! znajdą między innymi orzechy pekan lub migdały, a także ciemną czekoladę z certyfikowanego kakao. W ubiegłym roku produkt został wprowadzony na kilka rynków europejskich, gdzie został przyjęty z dużym entuzjazmem - dodaje.

I podkreśla, że tamtejsi konsumenci docenili zaskakujące połączenia smaków np. słodko-słoną kombinację w batoniku z migdałami i solą morską, podobnie jak różne tekstury np. powiązanie chrupiących orzechów i suszonego banana z czekoladą.

- Nie bez znaczenia jest też opakowanie z papieru, który może zostać poddany recyklingowi. Jesteśmy przekonani, że wszystko to spotka się z równie pozytywnym odbiorem także w Polsce – wskazuje Anna Mitura.

Czy Nestlé nie obawia się, że sprzedaż będzie słaba w czasach pandemii?

- Z pewnością wprowadzenie nowego produktu jest śmiałym ruchem, jednak widzimy w tym także szansę. Przede wszystkim po kilku miesiącach spowolnienia na rynku konsumenci wyczekują nowości. Pamiętajmy, że są one szczególnie ważne w przypadku produktów impulsowych – to właśnie nowe produkty, obok tych najpopularniejszych, najmocniej stymulują sprzedaż w tej kategorii – mówi Anna Mitura.

- Dodatkową szansą jest też sezon. Duża część półki impulsowej to słodycze oblewane czekoladą, które w przypadku letnich temperatur tracą na zainteresowaniu. Konsumenci wciąż szukają jednak produktów, które zapewnią im chwilę przyjemności i sprawdzą się jako przekąska w ciągu dnia. Warto wtedy wyjść do nich z alternatywą. Marka YES! doskonale się w to wpisuje - dodaje.