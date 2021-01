Dyrektor handlowy Brześć o trendach i prognozach dla rynku słodyczy. Czego może spodziewać się branża w 2021?

- Dynamika rozwoju polskiej branży słodyczy w kolejnych miesiącach będzie wciąż zależała od pandemii, która przekłada się na sytuację ekonomiczną w kraju oraz ceny półproduktów jak jaja, cukier czy kakao. Warto również wziąć pod uwagę wchodzący od 1 stycznia 2021 r. podatek od cukru, który ma ograniczyć jego spożycie oraz zapewnić dodatkowe wpływy do budżetu państwa. Póki co ustawa obejmuje producentów napojów, ale nie jest powiedziane, że w przyszłości grono to nie zostanie rozszerzone również o słodycze, dlatego należy kuć żelazo, póki gorące – mówi Arkadiusz Drążek.

- W perspektywie przyszłego roku szczególnie ważne są także nawyki konsumenckie Polaków – epidemia koronawirusa zmieniła podejście do żywienia oraz zakupów. Coraz częściej kupowaliśmy online, wybieraliśmy opakowania zbiorcze, zwracaliśmy większą uwagę na skład produktów oraz gotowaliśmy w domu. Ten nowy styl życia z pewnością zostanie z nami na dłużej, ale nie powinien się przekładać na spadek zapotrzebowania na słodkości, których jemy coraz więcej. Dodatkowo na horyzoncie pojawiły się już pierwsze szczepionki, co daje nadzieję na powrót do normalności, a eksperci przewidują, że w 2021 roku sprzedaż wyrobów cukierniczych osiągnie poziom wyższy niż w 2019 roku - dodaje.

Zdrowie na pierwszym miejscu

Dyrektor handlowy firmy Brześć wskazuje, że pandemia wzbudziła u wielu osób obawy o własne zdrowie, dlatego konsumenci zaczęli przykładać większą uwagę do tego co znajduje się na ich talerzach.

- W 2021 roku jedzenie ma pomagać w powrocie do kondycji oraz wzmacniać odporność, a tendencja ta przekłada się na wszystkie gałęzie branży spożywczej. Firmy, aby utrzymać się na rynku, powinny dopasowywać swoje portfolia do preferencji oraz potrzeb kupujących, którzy są skłonni zapłacić więcej za lepszą jakość. Trend zdrowego odżywiania zwiększył świadomość konsumentów pod kątem składów produktów, co wymusza na ich producentach transparentność w komunikacji i ulepszanie receptur – mówi Arkadiusz Drążek.

- Lista składników musi być możliwie jak najkrótsza i dobrze widoczna, tak aby osoba robiąca zakupy miała pewność, że artykuł spożywczy nie zawiera zbędnych ulepszaczy czy konserwantów. Na znaczeniu zyskają produkty wzbogacone o dodatkowe, prozdrowotne składniki odżywcze. W związku z tym branża spożywcza powinna w pewnym sensie czerpać inspirację z rynku suplementów – jeszcze większy nacisk na zdrowotne aspekty produktów przełoży się na wzrost artykułów z dodatkiem tzw. superfoods - dodaje.