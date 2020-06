Dyrektor PPL Koral: na lody wegańskie na razie nie ma zbyt wielkiego popytu (wywiad)

Co PPL Koral sądzi o segmencie lodów wegańskich w Polsce i jakie ten segment ma przed sobą perspektywy na przyszłość?

Lody wegańskie podobnie jak lody bez laktozy czy też bez cukru należy uznać za produkty niszowe w branży lodowej. Ten typ lodów ma na pewno swoich stałych konsumentów, którzy wybierają je regularnie, ale szersza grupa odbiorców zazwyczaj traktuje je bardziej w kategoriach okazjonalnego eksperymentu czy też nowego doświadczenia smakowego, na które dzisiejsi konsumenci są coraz bardziej otwarci.

To co obserwujemy już przeszło 40 lat nie tylko na polskim rynku to fakt, że dla ludzi lody są bardzo wyjątkowym produktem, który niezmiennie traktujemy jako pyszną przyjemność dla siebie i dla naszych bliskich. Od dzieciństwa przyzwyczajeni jesteśmy właśnie do tych smaków sprzed lat i dużo chętniej oraz zdecydowanie częściej wybieramy ich klasyczną postać, czyli „lody jak dawniej".

Na przestrzeni lat firma Koral wprowadzała i nieustannie prezentuje wiele różnego rodzaju nowinek rynkowych oraz pionierskich rozwiązań jak przykładowo lody 3D, lody bez laktozy czy też bez cukru, ale tak jak się tego spodziewaliśmy nie było na nie większego popytu i dłuższego zainteresowanie ze strony rynku – zazwyczaj wybierane były jednorazowo, a my jako producent traktowaliśmy te projekty wizerunkowo oraz w kategoriach innowacji.

Na bieżąco i bardzo wnikliwie śledzimy pojawiające się na świecie nowe koncepcje produktowe i już wiele lat temu także rozpatrywaliśmy ewentualne wprowadzenie lodów wegańskich do naszej oferty, ale po rzetelnym zbadaniu rynku, póki co nie decydujemy się na ich wprowadzenie do stałej produkcji – oczywiście jesteśmy w pełni przygotowani na taką ewentualność pod względem szerokorozumianego know-how, ale w tym momencie przede wszystkim skupiamy się bardziej na rozwijaniu i udoskonalaniu pod względem składu, kompozycji smakowych, stosowanych opakowań, etc. naszych znanych i lubianych linii lodów niż na tworzeniu wyrobów dla wąskiej grupy odbiorców.

Nie mniej jednak jako firma bardzo otwarta oraz elastyczna na potrzeby swoich konsumentów i kupców to oczywiście w momencie pojawienia się z ich strony takiego zapotrzebowania mamy już awansem opracowane technologie tworzenia lodów wegańskich i możemy bez problemu zacząć ich produkcję.