Przeciętny Polak rocznie spożywa prawie 6 kilogramów czekolady. Wiele wskazuje, że ten rynek nadal będzie się systematycznie rozwijał. Słodkie dane i fakty przedstawiamy z okazji obchodzonego 12 kwietnia Dnia Czekolady.

Według Euromonitor przeciętny Polak zjadł średnio 5,7 kilograma czekoladowych słodyczy. Natomiast do roku 2027 wartość ta ma wzrosnąć do 6,2 kilograma.

Wartość polskiego rynku słodyczy czekoladowych szacuje się na blisko 8,5 mld złotych, czyli o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według prognoz Dun & Bradsteet, rynek wyrobów czekoladowych w 2023 roku urośnie nawet 5 proc.

Eurostat: Polska trzecim eksporterem czekolady i przetworów czekoladowych w EU z wynikiem 295 tysięcy ton.

Najwięksi producenci czekolady w Polsce to Lotte Wedel, Mondelez oraz Ferrero.

Czekolada to jednak nie tylko przyjemność, chociaż to główna przesłanka do kupowania tego produktu. Czekolada ma również działanie prozdrowotne.

Rośnie spożycie czekolady w Polsce

Euromonoitor opublikował Raport „Światowy i polski rynek czekolady” na lata 2023-2027, w którym wskazuje, że w ubiegłym roku przeciętny Polak zjadł średnio 5,7 kilograma czekoladowych słodyczy. Natomiast do roku 2027 wartość ta ma wzrosnąć do 6,2 kilograma. Jak podano, wartość polskiego rynku słodyczy czekoladowych w czerwcu br. sięgnęła 8,483 mld zł, czyli o 10,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z kolei D&B podaje, że w ubiegłym roku statystyczny Polak zjadł średnio od 5,5 kg do nawet 6 kg czekoladowych słodyczy. Głównie pralin, batonów i samej czekolady. Wartość polskiego rynku słodyczy czekoladowych szacuje się na blisko 8,5 mld złotych, czyli o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Obecnie branża spożywcza zmaga się z wieloma trudnościami. Przede wszystkim wysokim cenami, kosztami produkcji czy załamaniem się łańcuchów dostaw. Mimo tego, rynek czekolady ma się w Polsce dobrze. Według prognoz, rynek wyrobów czekoladowych w 2023 roku urośnie nawet 5 proc." - podano w raporcie wywiadowni gospodarczej Dun & Bradsteet.

Polska jednym z najważniejszych eksporterów czekolady

Polska jest jednym z najważniejszych eksporterów czekolady na świecie i w UE. Jeszcze w 2021 roku, zajmowaliśmy czwarte miejsce w Unii za Niemcami, Belgią i Włochami. Wówczas wartość sprzedaży za granicę wynosiła prawie 2,1 mld dolarów, co stanowiło 7,3 proc. udziału w eksporcie globalnym. Jednak w 2022 roku, zgodnie z danymi Eurostatu, zajęliśmy już trzecie miejsce. Pierwsze utrzymali Niemcy z eksportem 680 tysięcy ton, drugie zajęli Holendrzy – wyeksportowali 322 tysiące ton czekolady, a Polska zajęła trzecie miejsce z eksportem wynoszącym 295 tysięcy ton czekolady i przetworów czekoladowych (to stanowi 12 proc. całkowitego eksportu UE).

Eurostat: najwięksi eksporterzy czekolady w UE

Rynek czekolady nadal będzie rósł

Dane NielsenaIQ wykazują jednocześnie dwukrotnie szybszy wzrost wartościowy rynku w stosunku do ilościowego – z 189,9 tys. ton w roku poprzednim do 200,6 tys. ton produkcji za ubiegły rok. Za przyczynę tej sytuacji podano inflację konsumencką oraz producencką. Ponadto w raporcie podano wartość sprzedaży światowego rynku czekoladowych słodyczy, która w 2021 r. wyniosła 115 mld dol. Prognozuje się, że do 2027 r. wzrośnie ona do 159,1 mld dol.

Najwięksi producenci czekolady w Polsce to Lotte Wedel, Mondelez oraz Ferrero. Te trzy firmy łącznie posiadają 50 proc. udziałów w rynku czekolady. Kolejne miejsca zajmują Goplana, Storck, Nestle, Wawel i Mars.

Czekolada to jednak nie tylko przyjemność, chociaż to główna przesłanka do kupowania tego produktu. Ma również działanie prozdrowotne.

Czekolada dobra dla serca

Naukowcy z Baylor College of Medicine przeprowadzili analizę prowadzonych w ciągu ostatnich 50 lat badań na temat związków między czekoladą i chorobami serca. Sześć uwzględnionych projektów badawczych objęło ponad 330 tys. osób, które udostępniły informacje o spożyciu czekolady. Wyniki wskazują, że czekolada jest zdrowa. - Nasze badanie sugeruje, że czekolada pomaga zachować zdrowie naczyń krwionośnych - donosi dr Chayakrit Krittanawong, autor analizy opisanej na łamach "European Journal of Preventive Cardiology".

W przeszłości badania kliniczne pokazały, że czekolada działa korzystnie zarówno na ciśnienie krwi, jak i na nabłonek naczyń krwionośnych. W czasie obserwacji trwającej średnio prawie 9 lat u 14043 uczestników pojawiła się choroba wieńcowa, a 4667 doznało zawału. W porównaniu do osób, które jadły czekoladę rzadziej, niż raz w tygodniu, ochotnicy jedzący ją więcej niż raz na tydzień, byli o 8 proc. mniej zagrożeni chorobą wieńcową.

- Czekolada zawiera zdrowe dla serca składniki odżywcze, takie jak flawonoidy, metyloksantyny, polifenole i kwas stearynowy. Mogą one ograniczać stany zapalne i podnosić poziom dobrego cholesterolu (lipoprotein wysokiej gęstości - cholesterolu HDL). Czekolada wydaje się być obiecującym produktem, jeśli chodzi o zapobieganie chorobie wieńcowej serca. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby określić, ile oraz jaką czekoladę można zalecić - dodaje naukowiec.

Czekolada poprawia koncentrację

Czekolada poprawia nastrój, koncentrację, spowalnia procesy starzenia, działa przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo.

Może nam dać witaminy z grupy A, B, E oraz składniki potrzebne do produkcji serotoniny, zwanej hormonem szczęścia. Działa antynowotworowo, chroni pamięć, opóźnia starzenie, działa przeciwzapalnie, nawilżająco, tonizująco, rewitalizująco. Oprócz poprawy nastroju, na pewno poprawia koncentrację. W święto czekolady życzę wszystkim smacznego - powiedziała okulistka dr Bogumiła Wójcik-Niklewska z Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.

Jak zaznaczyła, z okulistycznego punktu widzenia szczególnie cenna jest witamina A. "Poprawi kontrast, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach. Gorzką czekoladę zaleca się np. pilotom przed lotem" - podkreśliła. Dr Wójcik-Niklewska zaznaczyła, że najzdrowsza jest właśnie czekolada gorzka. "Musimy pamiętać, że wszystkie minerały, składniki, odżywcze i witaminy znajdują się w ziarnach kakaowca. Wartościowa czekolada musi mieć powyżej 70 proc. kakao.

Nie jest też obojętne, w jaki sposób będzie zrobiona. Optymalnie byłoby, gdyby ziarna były suszone, nie palone. Warto czytać etykiety" - dodała. Czekolada ma dużą wartość energetyczną. Pięć tabliczek - pół kilograma - wystarczy, by pokryć dzienne zapotrzebowanie na energię.

Czekolada zmniejsza ryzyko udaru

Regularne spożywanie umiarkowanych ilości czekolady, również mlecznej, może mieć związek z niższym ryzykiem udaru u mężczyzn - wynika z pracy, którą publikuje pismo "Neurology".

Naukowcy z Instytutu Karolinska w Sztokholmie doszli do takich wniosków po przeanalizowaniu danych zebranych wśród ponad 37 tys. szwedzkich mężczyzn w wieku 49-75 lat. Poproszono ich o wypełnienie ankiety na temat częstości spożywania różnych napojów i pokarmów, również czekolady. W ciągu ponad 10 lat w badanej grupie odnotowano blisko 2 tys. przypadków udaru (pierwszego w życiu).

Okazało się, że mężczyźni, którzy jedli większe ilości czekolady byli mniej narażeni na udar w porównaniu z panami, którzy w ogóle po nią nie sięgali. Ci, którzy zjadali jej najwięcej - tj. średnio 63 gram tygodniowo - mieli o 17 proc. niższe ryzyko tego zdarzenia. Szwedzki zespół uzyskał bardzo podobne rezultaty, gdy przeanalizował wyniki pięciu badań, które łącznie objęły ponad 4 tys. osób po udarze mózgu. Ci, którzy konsumowali najwięcej czekolady byli o 19 proc. mniej narażeni na udar niż osoby, które wcale jej nie jadły.

Gdy spożycie czekolady rosło o 50 gram (pół tabliczki czekolady) na tydzień, ryzyko udaru malało o 14 proc. "Korzystne działanie czekolady w prewencji udaru może wynikać z zawartości w niej flawonoidów. Związki te zdają się chronić przed chorobami układu krążenia ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające, przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne.

Możliwe też, że flawonoidy z czekolady mogą redukować stężenie +złego+ cholesterolu we krwi i obniżać ciśnienie tętnicze (są to znane czynniki ryzyka udaru - PAP)" - tłumaczy współautorka pracy dr Susanna C. Larsson. Badaczka przypomina, że we wcześniejszych badaniach dowodzono przede wszystkim korzystnego wpływu na układ krążenia gorzkiej czekolady.

Jednak około 90 proc. czekolady spożywanej w Szwecji stanowi czekolada mleczna, tak też było w naszym badaniu - podkreśla dr Larsson.

Czekolada poprawia stan umysłu

Jedzenie czekolady wzmacnia zdolności umysłu i narody przodujące w jej konsumpcji mają najwięcej laureatów Nagrody Nobla - napisał amerykański naukowiec w prestiżowym periodyku "New England Journal of Medicine".

Według Franza Messerlego ze szpitala St.Luke's-Roosevelt i Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku są dowody, że zawarte w czekoladzie flawonoidy (obecne również w czerwonym winie i zielonej herbacie) - "opóźniają lub nawet odwracają proces słabnięcia zdolności umysłowych". Jak podał w czwartek "Washington Post", który streścił tekst Messerlego, zadał on sobie trud, by zbadać korelację między konsumpcją czekolady w różnych krajach a liczbą przyznawanych ich obywatelom Nagród Nobla.

Okazało się, że - w proporcji do liczby ludności - najwięcej Nagród Nobla dostali Szwajcarzy, którzy także spożywają najwięcej czekolady. W rankingu konsumpcji czekolady i liczby laureatów Nobla per capita USA - a także np. Francja, Niemcy, Belgia i Holandia - znajdują się mniej więcej w środku stawki.

Na dole są natomiast takie kraje jak Chiny, Japonia i Brazylia.

