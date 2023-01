19 stycznia obchodzimy Dzień Popcornu. Czym jest popcorn? Skąd się wywodzi i czy jest zdrowy?

19 stycznia świętujemy Dzień Popcornu. Czym jest popcorn? Czy jest zdrowy?/fot. shutterstock

19 stycznia to Dzień Popcornu. Przekąska bije rekordy popularności w naszym kraju. Co o niej wiemy?

Popcorn - skąd pochodzi słynna przekąska?

Według odkryć archeologicznych na terenach obecnego Meksyku, prażenie kukurydzy mogło być jednym z pierwszych sposobów jej przyrządzania. Prażenie kukurydzy było znane także wśród Azteków, Inków i innych plemion Indian północnoamerykańskich. Na stanowiskach archeologicznych w Peru znaleziono resztki prażonej kukurydzy z 4700 roku p.n.e.

Co ciekawe w Ameryce w XIX w. popcorn był podawany na śniadanie w formie „owsianki” czy „kaszki”, puddingów, ciast, a także jako dodatek do zup, sałatek i innych dań. Zmieszany z melasą był pierwowzorem słodkiej przekąski Cracker Jack. W USA w latach 80. XIX w. był popularną przekąską, a później stał się nieodłącznym elementem kin, a następnie seansów telewizyjnych w domu.

Dzień Popcornu - jaki jest najzdrowszy?

Najlepszy i najzdrowszy popcorn to ten przygotowany przez nas samodzielnie. Najlepiej zrobić go w domu, na sucho lub dodać do niego niewielką ilość oleju rzepakowego lub innej oliwy.

Na sklepowych półkach dostępne są również gotowe paczki z popcornem do przygotowania w mikrofalówce. Jednak znajduje się w nich spora ilość soli.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) podaje, że torebki, w których znajduje się popcorn przeznaczony do przygotowania w kuchence mikrofalowej, zawierają substancje chemiczne, które mogą powodować niepłodność, a także nowotwory wątroby i trzustki. Za wszystko odpowiedzialny jest kwas perfluorooktanowy.

Popcorn czy chipsy. Co jest zdrowsze?

Popcorn to nieprzetworzone pełne ziarno. W środku włóknistej łuski kryje się skrobiowy i miękki środek — właśnie dlatego pod wpływem temperatury ziarna pękają. Popcorn jest bogaty w błonnik i zawiera go prawie 14 g na porcję wielkości 100 g. Zawiera sporo polifenoli, które mogą pomóc obniżyć poziom cukru we krwi i wspomóc trawienie. Według dietetyków popcorn bije chipsy na głowę pod względem sytości. Objętość, jaką zajmuje w żołądku, dodatkowo sprzyja spożywaniu racjonalnych porcji i ogranicza objadanie się.

I w popcornie i w chipsach kalorie pochodzą głównie z węglowodanów. Popcorn ma sporo mniej kalorii niż chipsy (ok. 39 %).

Jak zrobić popcorn w garnku?

Jak przyrządzić popcorn w domu, w garnku? Na rozgrzaną patelnię lub garnek należy dodać 2–3 łyżki oleju rzepakowego, wrzucić 100 g ziaren kukurydzy do uprażenia i całość przykryć. Podgrzewać, wstrząsając co jakiś czas garnkiem lub patelnią, aż ziarna kukurydzy przestaną "strzelać". Tak przygotowany popcorn należy przesypać do miski i doprawić wedle uznania. Nie musi to być standardowo sól, którą według zaleceń zdrowego odżywiania należy ograniczać. Mogą to być przyprawy takie jak chili, pieprz bądź różnego rodzaju zioła.

Jak zrobić popcorn w mikrofalówce?

Aby przygotować popcorn taki "jak w kinie", wystarczy włożyć popcorn w paczce do kuchenki mikrofalowej napisem „UP” do góry. Następnie nastawić moc na 650-1000 i poczekac aż popcorn zrobi się sam. Gdy ziarna zaczynają pękać co 2-3 sekundy, to oznacza, że popcorn jest gotowy.

Ile kalorii ma popcorn?

Przygotowana przekąska samodzielnie w domu nie będzie bardzo kaloryczna, bo 100 gram samego popcornu to około 350 kcal. Dostarczymy w ten sposób organizmowi porcję 10 g błonnika i sporo cennych polifenoli.

Czy od popcornu się tyje?

Zdaniem dietetyków popcorn nie jest szczególnie niezdrowy czy tuczący. Zawiera dużo błonnika i ma sporą objętość, dzięki czemu można się nasycić jego niewielką porcją. Traktowany jako okazyjna przekąska nie zaszkodzi zdrowej osobie, która na co dzień odżywia się racjonalnie.





