Dziś Dzień Czekolady. Wszystko co chcecie o niej wiedzieć, ale boicie się zapytać

Skąd pochodzi czekolada, jak wygląda i rozwija się ten rynek i w stronę ewoluuje. Dziś, 12 kwietnia, obchodzimy Dzień Czekolady.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 12-04-2022, 11:32

12 kwietnia świętujemy Dziś dzień Czekolady /fot. Shutterstock

Główny składnik czekolady - kakao, a w zasadzie kakaowiec pochodzi z Ameryki Południowej. Nasiona kakaowca pierwotnie były wykorzystywane przez Majów do produkcji napoju dla najbogatszych członków społeczności, który wykorzystywany był także podczas modlitw i rytuałów. Przygotowywany był z roztartych ziaren kakaowca z miodem, chili bądź z kukurydzą.

Do Europy nasiona kakaowca trafiły dzięki hiszpańskim konkwistadorom. Uwagę na nasiona kakaowca zwrócił Hernán Cortés w 1518 roku, jednak dopiero w XVII wieku popularne stały się roztarte ziarna kakaowca, które zostały zalane ciepłą wodą z dodatkiem cukru, tworząc swego rodzaju kakao. To jako pierwszy Francis Fry z połączonego kakao, cukru i rozpuszczonego tłuszczu kakaowego wylanego do formy uzyskał pierwszą tabliczkę czekolady.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Obecnie według danych Fundacji Fairtrade Polska aż 60 proc. ziaren kakao na światowym rynku pochodzi z Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Polski rynek czekolady

Polska jest dużym, choć nie największym rynkiem czekolady w Europie. Więcej nić my, zjadają się Szwajcarzy, Niemcy, Anglicy czy Szwedzi. Raport firmy Wedel „Światowy i polski rynek czekolady” z września 2021, wskazuje, że w 2021 roku statystyczny Polak zjadł 5,2 kg czekolady. To w skali ostatnich kilkunastu lat wzrost o ok. 30 proc. Najważniejszą kategorią jest czekolada w tabliczkach, które stanowią blisko 1/3 najchętniej kupowanych słodyczy. Z kolei jak jak wynika z badań NielsenIQ, kategoria czekoladowych tabliczek warta jest w Polsce 2,17 mld PLN. Największą (i niesłabnącą, bo to obraz znany z ubiegłych lat) popularnością cieszą się czekolady mleczne. Na drugim miejscu znajdują się czekolady gorzkie, które po chwilowych wzrostach w dwóch ostatnich latach wróciły do sytuacji sprzed pandemii.

Czekolada - coraz większy wybór słodkości

W Polsce wybór czekolad w tabliczkach jest jednym z największych wśród krajów Europy Centralno-Wschodniej: konsumenci mogą wybierać spośród kilkuset różnych wariantów. W bogatym portfolio producentów znajdują się zarówno czekolady mocno gorzkie, gorzkie, mleczne, białe, aż po niezliczoną wręcz ilość rodzajów nadzienia. Firma Wedel wskazuje, że na rynku można wyróżnić dwa główne trendy. Pierwszy to Multitekstura - oznacza to łączenie czekolady ze składnikami o zróżnicowanych strukturach tj. herbatniki, orzechy, ale również nadzienie płynne tj. syrop czy alkohol. Drugim jest Czekolada jako odpowiednik deseru. Czekolada doskonale nadaje się, by być składową deseru, ale może też być nim sama w sobie.

Na rynku pojawia się też coraz więcej alternatywnych propozycji, które mają być rozsądnym kompromisem. Ich twórcom chodzi o to, by czekolada pozostała czekoladą, zachowała swój unikalny, uzależniający smak, ale zawierała tylko zdrowe składniki i była jak najmniej tucząca. - Pracowaliśmy nad formułą naszej czekolady dość długo – mówi Ewelina Choińska, współwłaściciela Fit Cake i twórczyni kultowych smaków polskiej sieci „nie-cukierni”. – Warunek był jeden: zero cukru. To dewiza naszej firmy. Chcieliśmy stworzyć propozycję, która będzie odpowiednia także dla osób na dietach wykluczających i odchudzających się, a więc bez glutenu, bez laktozy i z jak najmniejszą ilością kalorii. Zależało mam też na niebanalnych smakach – dodaje.

W Fit Cake powstały cztery warianty czekolady: dwa białej – są to Roasted Apple&Cinnamon oraz Crunchy Cookie&Cream z ciasteczkami. Dwie to klasyczne tabliczki, zawierające około 70 proc. miazgi kakaowej - Roasted Salty Almond (wzbogacona migdałami i solą himalajską) oraz Salty Peanut Butter. Każda ma dokładnie opisany makro skład. Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-9 i omega-6. - Dzięki temu, że nasze czekolady nie zawierają cukru i mają zbilansowany skład białka, węgli i tłuszczy stanowią pełnowartościowy posiłek, który może zastąpić np., śniadanie, dostarczając organizmowi potrzebnych składników - dodaje Ewelina Choińska.

Czekolady bez mleka

Produkty bez mleczne zdobywają coraz to nowe segmenty – mamy bez mleczne jogurty, sery a teraz również bez mleczną czekoladę. Firma Slodkie wprowadza do swojej oferty produkty wykonane ze 100% wegańskiej czekolady NXT Dairy Free. W efekcie współpracy jednego z europejskich liderów w branży z firmą Barry Callebaut pierwszy raz na polskim rynku pojawiły się mleczne słodycze reklamowe bez nabiału. - Świat i rynek spożywczy zmieniają się na naszych oczach, a firma Slodkie dotrzymuje mu kroku. Zauważyliśmy, że na polskim rynku słodyczy reklamowych brakuje produktów premium przeznaczonych w pełni dla wegan oraz osób unikających laktozy, a ocenia się, że 65% populacji ma trudności z jej trawieniem. Dlatego jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy na rynek reklamowy produkty z czekolady NXT niezawierające nawet śladowych ilości mleka czy innych składników odzwierzęcych i alergenów. Doskonałą okazją do ogłoszenia tej premiery okazał się zbliżający Dzień Czekolady, który jest prawdziwym świętem w naszej branży – mówi Anna Garmada, Prezes Zarządu Slodkie. Firma podkreśla, że w przeciwieństwie do innych czekolad wegańskich, bezmleczna gama Callebaut NXT nie zawiera nawet śladowych ilości nabiału, soi, orzechów i glutenu. Poza wysokiej jakości kakao, ma w składzie także alternatywę dla mleka pozyskiwaną z rośliny chufa, zwanej także orzechem tygrysim lub migdałem ziemnym.

Czekolada na święta

Czekolada to jednak nie tylko tradycyjne tabliczki. Szczególnie w okresie świątecznym, na Wielkanoc czy Boże Narodzenie, producenci tworzą produkty okazjonalne. W tym roku Wedel, stworzył m.in. nową odsłonę kultowych pianek Ptasie Mleczko. Obok dwóch klasycznych wariantów – Waniliowego i Śmietankowego w wiosennej szacie graficznej, pojawił się trzeci – Ptasie Mleczko Mascarpone z Malinami. Do portfolio dołączyła także limitowana Czekolada Mleczna i Karmelowa – stanowiąca połączenie obu wedlowskich czekolad – z wielkanocnym zdobieniem w postaci zajączka, kurczaczka lub pisanki na każdej z kostek. Wielkanocnym symbolom czyni zadość również figurka Zająca oraz Wielkanocne Jajeczka w dwóch wariantach (mlecznym i karmelowym) z chrupkami. – Polacy w okresie świątecznym korzystają z tabliczek w zróżnicowany sposób. Po pierwsze świetnie nadają się one jako składnik ciast i deserów. Tutaj prym wiedzie czekolada gorzka, której średnia sprzedaż w okresie wielkanocnym wzrasta o ok. 20% względem pozostałych miesięcy, a w przypadku naszej czekolady gorzkiej 64% – lidera kategorii gorzkich tabliczek do 149 g – jest to nawet 30% rocznej sprzedaży. Poza deserami i wypiekami, czekolada uświetnia celebrację świąt po prostu, jako gotowa słodka przekąska, poczęstunek – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej w firmie Wedel.

Dlaczego lubimy czekoladę?

Niezależnie od smaku, czekolada powoduje wzrost poziomu serotoniny, a tym samym poprawia humor. Dlatego wielu ludzi lubi ją zjeść na pierwsze lub drugie śniadanie. Najbardziej polecana jest ta gorzka, z dużą ilością miazgi kakaowej (powyżej 70 proc.) Kakao stanowi źródło cennych składników, takich jak magnez, potas, żelazo i antyoksydanty. Obniża cholesterol, reguluje pracę serca, ma korzystny wpływ na układ krwionośny - przewidziała powstawaniu zakrzepów oraz opóźnia procesy starzenia. Gorzka czekolada to także źródło polifenoli i flawonoli, czyli przeciwutleniaczy neutralizujących wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się i rozwój chorób, w tym także chorobie Alzheimera czy Parkinsona.