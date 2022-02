Dziś Światowy Dzień Gumy do Żucia

Guma do żucia nie tylko odświeża oddech i dostarcza walorów smakowych dzięki setkom miętowych czy owocowych wariantów. Jej bezcukrowa wersja pomaga też chronić zęby przed próchnicą, co potwierdzają największe stowarzyszenia stomatologiczne. Co roku 1 lutego na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Gumy do Żucia.

Dziś Światowy Dzień Gumy do Żucia /fot. mat.pras

W 1967 r. amerykański piosenkarz Perry Como stworzył świąteczną piosenkę, w której wymienia, z czego składa się miłość. Jednak nie są to czułość i bliskość, tylko „romantyczne przejażdżki tramwajem, dziecięce konie na biegunach i pluszowe misie” oraz właśnie „guma do żucia”. Trudno nie wierzyć artyście, którego płyty sprzedały się w milionach egzemplarzy. O gumie do żucia, tym razem truskawkowej, śpiewał też 9 lat temu król muzyki pop – Justin Timberlake. To romantyczna opowieść o tym, jak poznał dziewczynę żującą gumę i właśnie wtedy narodziło się jego uczucie. Również Elle Fitzgerald sięgnęła w swojej twórczości po motyw gumy. W 1939 r. wykonała humorystyczną piosenkę „Chew chew chew”, która potem była wielokrotnie nagrywana w nowych aranżacjach przez innych muzyków.

Balonówka w roli głównej

Magia kina działa również na codzienne przedmioty, które użyte w kultowych scenach na długo zapadają widzom w pamięć. Tak było niewątpliwie w przypadku filmu „Charlie i fabryka czekolady”, w którym mała dziewczynka – wielka fanka gumy – nie posłuchała się Willy'ego Wonki i przez to zamieniła się w ogromną jagodową kulkę. Guma do żucia zadomowiła się również w licznych komediach. Pęknięty balon oklejający całą twarz to popularny serialowy i kinowy motyw. Twórcy serialu „Przyjaciele” poszli o krok dalej. W jednym z odcinków Chandler zostaje zamknięty w pokoju sam na sam z piękną supermodelką i desperacko stara się zwrócić jej uwagę. Postanawia zrobić to przy pomocy gumy – dmuchając z niej balon. Co mogło pójść nie tak? Wszystko! ;)

Używana, ale warta miliony

Guma do żucia zazwyczaj kosztuje kilka złotych. Czasem okazuje się jednak o wiele cenniejsza. Znanym nawykiem trenera Manchesteru United, Alexa Fergussona, było żucie gumy. Kiedy kończył karierę - podczas swojego ostatniego meczu również to robił. Dokładnie ta guma została potem zabrana przez fana i wystawiona na aukcję. Zakupił ją nieznany nabywca za zawrotną kwotę 390 tys. funtów (około 2 mln zł). Cała kwota została następnie przekazana fundacji charytatywnej Manchester United. To nie jedyna taka sytuacja. W 2004 r. w serwisie eBay wystawiono na sprzedaż kawałek różowej gumy balonowej, której właściciel aukcji twierdził, że wcześniej należała ona do Britney Spears. Jako dowód zaoferował kupującym zdjęcia oraz szczegółowy opis tego, gdzie i w jakich okolicznościach wszedł w posiadanie tego konkretnego kawałka balonówki. Finalnie przedmiot udało się sprzedać za 14 tys. dolarów (około 56 tys. zł).

W kosmos

Guma do żucia jest używana nie tylko przez gwiazdy, ale również wśród gwiazd! W 1965 r. po raz pierwszy trafiła ona na pokład amerykańskiego statku kosmicznego Gemini-4. Dziś jest obowiązkowym elementem suchej racji kosmonautów na ISS. W warunkach nieważkości intensywność ślinienia zmniejsza się, przez co wzrasta ryzyka wystąpienia kamienia nazębnego i innych chorób jamy ustnej. Żucie bezcukrowej gumy natomiast aż 10-krotnie zwiększa produkcję śliny.