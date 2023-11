Marki E.Wedel i OnlyBio po raz kolejny łączą siły i prezentują gamę zmysłowych produktów, które sprawiają, że przedświąteczny okres oczekiwania będzie jeszcze przyjemniejszy. Wszystko za sprawą dwóch, wyjątkowych propozycji, które łączą kompetencje obu marek i owocują kosmetykami cudownie pachnącymi wedlowskimi specjałami: Kalendarza adwentowego oraz DIY HAIR SET – stwórz wymarzone maski do włosów.

E.Wedel i OnlyBio prezentują efekty kolejnej współpracy

Warianty uwielbianych przez konsumentów wedlowskich słodyczy ponownie stały się inspiracją do przygotowania wyjątkowej, limitowanej edycji kosmetyków OnlyBio.

Kalendarz adwentowy Wedla i OnlyBio

Tak jest! Marka OnlyBio we współpracy z E.Wedel prezentuje swój wyjątkowy kalendarz adwentowy. W dwudziestu czterech okienkach znaleźć można zarówno kosmetyki, jak i wedlowskie słodkości.



Opracowane przez OnlyBio kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów dostępne są w czterech limitowanych liniach zapachowych, inspirowanych i pachnących dokładnie tak samo, jak wedlowskie słodycze: Ptasie Mleczko® Waniliowe, batony Pawełek Toffi i Bajeczny oraz wafelek WW. Odkrywając okienka kalendarza znajdziesz m.in. odżywkę proteinową, humektantową i bez spłukiwania, szampon nawilżający, balsam i peeling do ciała, maskę ratunkową, a także nowość w portfolio marki – peeling i balsam do ust. Ponadto, w kalendarzu znajdą się także wedlowskie słodycze w małym formacie: batoniki i wafelki, które dodadzą przyjemności każdego dnia.

Personalizowana przyjemność świadomej pielęgnacji włosów

W ramach limitowanej kolekcji produktów E.Wedel i OnlyBio dostępny będzie także limitowany, wyjątkowy DIY HAIR SET – stwórz wymarzone maski do włosów. Produkt składa się z jednej maski do włosów oraz czterech boosterów zapachowych, nawiązujących do wedlowskich słodyczy: pianek Ptasie Mleczko® Waniliowe, batonów Pawełek Toffi i Bajeczny oraz wafelka WW.



Produkty będące efektem współpracy marek E.Wedel i OnlyBio dostępne będą wyłącznie w sieci sklepów Rossmann od 3 listopada 2023 roku oraz w sklepie internetowym www.onlybio.life. Warto się pospieszyć, gdyż zarówno Kalendarz adwentowy, jak i DIY HAIR SET dostępne będą na półkach tylko do wyczerpania zapasów.

