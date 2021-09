E.Wedel wprowadza do sklepów batony proteinowe

E.Wedel wprowadza do sklepów batony proteinowe Na Dobre. Do portfolio dołączyła limitowana edycja batonów proteinowych Kakao + Orzech oraz Kakao + Daktyl. Do tej pory konsumenci mieli okazję poznać dwa warianty batonów: Malinowy oraz Owocowy.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 06-09-2021, 11:49

Do portfolio batonów E.Wedel Na Dobre dołączyła limitowana edycja batonów proteinowych Kakao + Orzech oraz Kakao + Daktyl. fot. materiały prasowe

Nowa kategoria batonów E.Wedel

Linia batonów NA DOBRE debiutowała latem tego roku, wtedy też na rynku pojawiły się batony o smaku Malinowym oraz Owocowym. Marka E.Wedel teraz przygotowała kolejną nowość w ramach portfolio batonów NA DOBRE. Mowa o limitowanej edycji batonów proteinowych Kakao + Orzech oraz Kakao + Daktyl.

Wszystkie batony NA DOBRE zawierają m.in.: kakao z Ghany, pastę daktylową, czy też inne suszone owoce takie jak maliny, banany, brzoskwinie i pomarańcza lub orzechy arachidowe — w zależności od rodzaju i smaku batona. Wyróżniają się wysoką zawartością błonnika, a edycja limitowana batonów proteinowych jest również źródłem białka. Każdy baton został oblany oryginalną wedlowską czekoladą gorzką.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W portfolio NA DOBRE dostępne są dwie grupy produktów: batony owocowe o smaku Malinowym oraz Owocowym, a także limitowana edycja batonów proteinowych Kakao + Orzech i Kakao + Daktyl.