E.Wedel wprowadza lody o smaku lawendy i kwiatu wiśni. Dostępne będą w Żabce

Do portfolio lodów marki dołączyły dwa lody E.Wedel OH! Kwiat Wiśni oraz Kwiat Lawendy. Obydwie nowości dostępne będą w sklepach sieci Żabka.

Autor: AK

Data: 04-05-2022, 13:26

Lody o smaku lawendy to nowość, którą marka E.Wedel sprzedaje w sklepach Żabka/ fot. Unsplash

Lody E.Wedel OH! Kwiat Wiśni to lody na patyku, które są połączeniem lodów śmietankowych z wiśniowym sorbetem w białej czekoladzie. Z kolei E.Wedel OH! Kwiat Lawendy to połączenie smaku lawendy z cytrynowym sorbetem, także w białej czekoladzie.

Gramatura lodów to 90 ml a sugerowana cena - 5,99 zł.