Pod koniec lata na sklepowych półkach pojawił się Wedel Snack – czekolada. To seria zaskakujących czekolad inspirowanych przekąskami młodych, które zostały stworzone razem z nimi.

E.Wedel wystartował z nową kampanią skierowaną do młodych konsumentów

Młodzież zdecydowała o smaku nowych czekolad

To właśnie oni, młodzi zjadacze czekolad tzw. „zetki” i „alfy”, zadecydowali o smaku i wyglądzie nowości, które mają w pełni odpowiadać ich oczekiwaniom. Tym razem kosumenci stali się influencerami i wystąpili w kampanii marki Snack! Wzięli udział w oryginalnym spocie, który powstał podczas letniego festiwalu muzycznego i stał się motywem przewodnim kampanii What the Snack?!

Jak dotrzeć do młodego pokolenia z produktem, który kojarzy im się z odwiedzinami u babci? To proste. Sprawdzić, czego potrzebują, pozwolić im decydować, a potem spytać o wrażenia i obserwować reakcje. Właśnie taka idea stała za marką Wedel Snack – czyli nową linią czekolad, których warianty zostały zainspirowane ulubionymi smakami i przekąskami młodych: superkwaśnym, słodko-słonym, colą, popcornem i gumą balonową.

Nowa generacja Polaków testuje czekolady Wedla

Nowa generacja Polaków miała możliwość testowania unikalnych czekolad podczas letniego festiwalu muzycznego SBM FFestival, gdzie marka pojawiła się ze swoją strefą w ramach pre-launchu. Autentyczne i spontaniczne wrażenia uczestników testujących nowości Wedel Snack zostały uwiecznione na spotach stworzonych przez markę.



Wedel Snack to marka, która chciała odpowiadać na realne potrzeby młodych konsumentów, przełamywać nudę i schematy, do których przyzwyczaiła nas kategoria tabliczek i podawać je w sposób, który rozumie i ceni sobie nasza grupa docelowa. Aby skrócić dystans i poznać spontaniczne i autentyczne opinie „zetek” i „alf” pojawiliśmy się na popularnym festiwalu i daliśmy im możliwość przetestowania nowych produktów. Całość zebraliśmy w formie krótkiego video, który stał się oficjalnym spotem naszej marki. - mówi Karolina Zagórska, Senior Brand Manager w LOTTE Wedel

Działa reklamowe w internecie

W drugiej połowie września, marka ruszyła także z działaniami reklamowymi online, których podstawą i siłą są social media. To właśnie na ulubionych platformach młodych – Tik Toku i Instagramie pojawiły się pierwsze treści, które dzięki niekonwencjonalnemu poczuciu humoru docierają do młodych i odpowiadają na trendy.

Ostatnim elementem kampanii What the Snack?! są działania z zakresu marketingu muzycznego. W ramach współpracy z polską wytwórnią hip-hopową SBM Label, powstał dedykowany tej nowości utwór "Takie Mam", stworzony przez młodego, polskiego rapera – Aleksandra Wasiluka, znanego jako Fukaj. Raper, opowiadając w utworze o realiach życia artysty, podkreślił satysfakcję płynącą z odkrywania nowych smaków czekolad. Do utworu powstał również teledysk, zawierający branding i product placement oraz materiały User Generated Content, powstałe podczas Festivalu SBM.



Za koncepcję komunikacji, kreacje oraz koordynację współpracy z wytwórnią odpowiedzialna jest agencja JU: z ramienia Digitree Group. Działania event marketingowe podczas festiwalu koordynowała agencja EastEventz. Obie agencje zostały wyłonione do współpracy w ramach konkursu ofert. Zakup mediów powierzono Zenith Media, a komunikację public relations agencji Walk PR – obie firmy obsługują LOTTE Wedel w ramach stałej współpracy.

