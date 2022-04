Ekipa sprzeda wszystko? Kim są influencerzy od lodów i pączków

Sygnowane przez nich lody okazały się hitem, z napojami było już gorzej, a pączki zbierają na razie głównie hejt. Kim jest Friz i jego Ekipa? Czy są w stanie zareklamować wszystko?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 31-03-2022, 14:53

Donuty Ekipy to już czwarty produkt spożywczy sygnowany przez Friza i jego kompanów. fot. shutterstock/youtube

Friz i jego Ekipa to czołowi polscy influencerzy. Miliony wyświetleń na Insta i YouTube zamieniają na miliony złotych od reklamodawców i fanów.

Współpraca Ekipy z producentem Lodów Koral była game changerem, sukcesem sprzedażowym i marketingowym, który zainspirował wielu innych.

Czy ferment wokół składu Donutów Ekipy to znak, że nawet Friz i spółka nie zawsze są gwarantami rynkowego sukcesu?

Donuty Ekipy smażone w ogniu krytyki

"Dla mnie za słodkie", "Te pączki to najlepsza broń na Ruskich", "Droga Ekipo. Skład tych donatów to jedna wielka Ekipa... Emulgatorów. Obrzydliwość!" - to tylko kilka opinii na temat Donutów Ekipy zamieszczonych na oficjalnym profilu Ekipy na Facebooku (Ekipa News).

Oczywiście pod postem nie brakuje także pozytywnych komentarzy, niemniej tych z największą ilością lajków producent nie będzie raczej cytować na swojej stronie. My też wybraliśmy te stosunkowo mało agresywne.

O co chodzi z tymi pączkami? Donuty Ekipy to nowy produkt spożywczy sygnowany przez grupę popularnych youtuberów. Premiera produktu marki Dooti Donuts odbyła się 28 marca w Biedronce. Przez miesiąc produkt będzie dostępny jedynie w tej sieci. Na przełomie kwietnia i maja donuty trafią do szerokiej dystrybucji. Ekipa i Dooti Donuts tym razem zapraszają na donuty

Jak Ekipa testowała donuty?

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie z okazji premiery, członkowie Ekipy byli obecni przy każdym etapie powstawania Donutów. Wszyscy przetestowali kilka wariantów smakowych, z których powstał jeden wspólny, zgodny z ich preferencjami. Czuwali również nad warstwą wizualną – począwszy od kolorystyki Donuta i doboru dodatków, aż po wygląd opakowania i samej papilotki. Nowy Donut jest więc w 100% autorskim produktem youtuberów.

Jak dodaje sama Ekipa na YouTube, testy produktu zajęły ponad pół roku, a o wyborze ostatecznego kształtu i smaku zadecydowało głosowanie. Skład Donutów skrytykowali dietetycy na czele z Katarzyną Bosacką. Zainteresowanych odsyłamy do tekstu: Donuty Ekipy w Biedronce. Jaki mają skład?

Kim jest Friz i jego Ekipa?

Ekipa to grupa polskich influencerów i youtuberów założona w 2018 roku. Liderem formacji jest Karol "Friz" Wiśniewski. Początkowo Friz nagrywał recenzje gier, a obecnie jego kanał z lifestyle'owymi filmami śledzi ponad 4,6 mln subskrybentów. Na Instagramie obserwuje go ponad 3,2 mln osób.

Friz to lider Ekipy, ale oprócz niego grupę tworzy 11 osób urodzonych w większości w drugiej połowie lat 90. Członkowie Ekipy, oprócz nagrywania filmików, wydają płyty i nagrywają wysokobudżetowe teledyski. W 2021 r. debiutancki album Ekipy "Sezon 3" już w przedsprzedaży uzyskał status złotej płyty.

Ekipa lubi luksus i kontrowersje. Członkowie Ekipy mieszkają w krakowskiej posiadłości wartej 10 mln zł, a dużym echem w sieci odbiło się wysadzenie przez Ekipę Audi TT, które miało być prezentem dla jednego z członków grupy.

Ekipa szybko przeszła do monetyzacji swojej działalności. Pierwszym krokiem było wprowadzenie do sprzedaży własnej kolekcji odzieży i gadżetów. Potem przyszedł czas na branżę spożywczą.

Jak doszło do współpracy Ekipy i PPL Koral? Dlaczego Ekipa przemawia do młodego pokolenia? Czy krytyka Ekipy za skład Donutów nie jest przesadzona?