Influencerzy jak współcześni święci?

Influencerzy to dzisiejsi święci - tak samo władają wyobraźnią społeczną jak mistycy sprzed wieków.

Klucz do sukcesu dla marek to wyłapanie fenomenu zanim zrobią to inni.

Pokolenie Alfa - ludzie urodzeni po 2011 roku to zupełnie inna grupa niż millenialsi.

O fenomenie Lodów Ekipy, które w mgnieniu oka znikają ze sklepowych półek pisaliśmy już w tekście pt. Lody Ekipy, czyli sprzedażowa moc z YouTube.

Rafał Piasecki, Strategic Director38 Group wskazuje, że influencerzy stali się współczesnymi fenomenami, które władają wyobraźnią grup społecznych.

- Kiedyś byli to np. święci, późnej gwiazdy filmu czy muzyki, teraz fenomenami stali się influencerzy. Mechanizm psychologiczny jest niezmienny. Zmienia się tylko to, co jest driverem i jak szybko nowe zjawisko rozprzestrzenia się w społeczności. W erze internetu i mediów społecznościowych dzieje się to znacznie szybciej niż w okresie gdy dominującym medium było radio, czy nawet telewizja. Dla osób zarządzających markami najtrudniejsze jest więc wyłapanie – odpowiednio wcześniej – takiego fenomenu, zanim inne marki sięgną po danego influencera. Marce Koral udało się to doskonale - wskazuje ekspert.

Martyna Solińska, Corporate PR & Strategy Director, 38 Content Communication zwraca uwagę, że millenialsi, o których jeszcze kilka lat temu rozmawialiśmy na niemal każdej branżowej konferencji, kończą już 40 lat.

- Czas biegnie zdecydowanie zbyt szybko. Najstarsi Millenialsi kończą w tym roku 40 lat, marketerzy nie zdążyli jeszcze rozpracować specyfiki Pokolenia Z, a już do grona konsumentów marek czy przekazów medialnych dołącza Generacja Alfa, czyli osób urodzonych w latach 2011-2025. Jak pokazują badania 73% dzieci w Polsce w wieku 3-12 lat ma dostęp do smartfonów, a połowa z nich posiada własne urządzenie mobilne. Pandemia dodatkowo wzmocniła obecność w świecie online „cyfrowych tubylców”, którzy często zawyżają swój wiek i zakładają konta w mediach społecznościowych. Jako osoby zajmujące się szeroko pojmowaną komunikacją mamy więc dostęp do tej grupy, co rodzi nie tylko możliwości, ale także odpowiedzialność. Z drugiej strony podatność Pokolenia Alfa na tego typu fenomeny ma także drugie oblicze – może być ono także srogim krytykiem marki i szybko się od niej odwrócić, powodując szkody wizerunkowe - podsumowuje.