Eurosnack mocno poprawia wyniki sprzedaży i zyski w I kw. 2021

Eurosnack, notowany na rynku Newconnect producent przekąsek, mocno poprawił wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2021 roku po względem przychodów ze sprzedaży jak i zysków.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 20-05-2021, 15:02

Eurosnack osiągnął ponad 19,1 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2021 roku wobec 13,2 mln zł rok wcześniej fot. za eurosnack.pl

Wartość przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2021 roku wyniosła ponad 19,1 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego spółka wypracowała 13,2 mln zł co oznacza niemal 45 proc. wzrostu w tym obszarze.

8-krotny wzrost zysku Eurosnack

Zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 1,64 mln zł z 316 tys. Zł rok wcześniej, a zysk netto do 1,22 mln zł z 162.258 zł.

- Staranna realizacja kontraktów we wszystkich kanałach dystrybucji oraz utrzymanie wysokiej dynamiki przychodów pozwoliło spółce zamknąć analizowany okres zyskiem netto w wysokości 1.215.728,97 zł , co w porównaniu do okresu analogicznego roku 2020 jest wynikiem ponad 8-krotnie wyższym – czytamy w raporcie finansowym spółki.

- Skutecznie wdrożone procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z pandemią COVID 19 zapewniają ciągłość obsługi wszystkich kontraktów – podaje spółka.

Eurosnack zapewnia też, że stale prowadzi modernizację parku maszynowego mającą na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, oraz utrzymanie wysokiej jakości wyrobów gotowych.

Eurosnack SA działa na rynku spożywczym od 1996 roku. Podstawową działalnością spółki jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości wyrobów z kategorii słonych przekąsek, kategorii ciastek i chrupek kukurydzianych.

