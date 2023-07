Zwyczaje żywieniowe Polaków zmieniają się w ostatnich latach, jednak przekąski słone mają swoje stałe miejsce i towarzyszą nam najczęściej przy okazji spotkań z przyjaciółmi, podczas oglądania TV czy czytania książki - mówi Magdalena Łysoń, wiceprezes Eurowafel.

Magdalena Łysoń, wiceprezes Eurowafel; fot. mat. pras.

Jak rozwija się w Polsce rynek przekąsek słonych?

Magdalena Łysoń, wiceprezes Eurowafel: Rynek przekąsek w Polsce stale się rozwija, ponad 1/3 z tego to słone przekąski. Analizując akcje inoutowe w sieciach czy wprowadzanych nowościach, widzimy, że standardowe przekąski słone nadal cieszą się ogromnym zainteresowaniem, jednak konsument z roku na rok staje się bardziej świadomy i poszukuje alternatyw. Taką alternatywą są właśnie Moonsy – nasze chipsy z brązowego ryżu w trzech odsłonach smakowych.

Przy jakich okazjach sięgamy po przekąski?

Zwyczaje żywieniowe Polaków zmieniają się w ostatnich latach, jednak przekąski słone mają swoje stałe miejsce i towarzyszą nam najczęściej przy okazji spotkań z przyjaciółmi, podczas oglądania TV czy czytania książki. Generalnie to taki dodatek do czasu wolnego, a badania pokazują, że przykładając wagę do zdrowego trybu życia ,chcemy nadal jeść smacznie i bez wyrzutów sumienia. Oczywiście mniej zdrowe przekąski wciąż mają swoich wielbicieli, których zachęcam do spróbowania naszych Moonsów i być może zmiany ulubionych chipsów.

Jak kształtuje się obecnie sprzedaż Moonsy'ów?

Tak jak wspomniałam wcześniej, przyzwyczajenia konsumentów zmieniają się mocno, co daje nam możliwości do powiększania świadomości marki i licznych akcji inoutowych. Widzimy zainteresowanie Moonsami, dlatego intensywnie je rozwijamy. Docieramy z produktem do kolejnych sieci, a co za tym idzie do ich klientów. Na najbliższe miesiące mamy zaplanowane kolejne działania i akcje standowe, nie zwalniamy tempa.

Czy w ostatnim czasie weszliście na nowe rynki lub planujecie takie wejście w najbliższym czasie? Który rynek jest dla Was najbardziej obiecujący?

Nasza firma ma już na swoim koncie doświadczenie z eksportem, dostarczamy produkty do kilku państw Unii Europejskiej, ale również działamy poza nią. Od ponad roku realizujemy strategię w dziedzinie eksportu, dlatego jeździmy na targi i wystawiamy się. Pierwsze efekty tej pracy są już widoczne, ale w tym zakresie mamy jeszcze sporo do zrealizowania. Już dziś zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska podczas ANUGI w Kolonii. Jesteśmy otwarci na nowe kontakty, a jako lider w branży wafli wypiekanych mamy świetną obsługę klienta, co z pewnością daje nam sporą przewagę nad konkurencją. Mając na uwadze przekąski słone, widzimy duży potencjał w rynkach zagranicznych, stąd nasze działania w tym kierunku

W co obecnie inwestujecie i jakie macie plany?

Eurowafel to firma, która stale się rozwija, taką mamy naturę. Inwestycje planujemy na wielu płaszczyznach. Obecnie przygotowujemy się do rozszerzenia oferty produktów certyfikowanych, a to przekłada się na rozbudowę linii, a idąc dalej - zakładu. Inwestujemy również w ludzi, to dla nas niewątpliwie największa wartość. Ten rok to czas szkoleń, warsztatów, poszerzania umiejętności, ale również integracji i spalania zespołu zarówno na poziomie administracji, jak i produkcji.

Kolejnym obszarem inwestycji są działania marketingowe i wsparcie dla brandów, które mamy w naszym portfolio. Z punktu widzenia firmy to ważny element, dlatego inwestycje obejmują również ten aspekt.

Co jest obecnie największym wyzwaniem w działalności firmy i jak sobie z tym radzicie?

W rozwoju firmy ważna jest wykwalifikowana kadra, to obecnie stawia przed pracodawcą wiele wyzwań. Jako firma świadomie budujemy nasz zespół, dlatego podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty oraz integracja to dla nas ważne zagadnienia. Zmiany na rynku pracy, rotacja pracowników to również duże wyzwanie. Jako firma zmieniamy się dla pracownika również od środka w sierpniu otwieramy nową przestrzeń pracowniczą na terenie zakładu, będzie to Eurowafel Cafe. Miejsce gdzie można się spotkać, wypić kawę, zjeść wspólnie posiłek. Tak, jak nadmieniłam, nasi pracownicy są naszą największą wartością, ale również wyzwaniem, któremu chcemy sprostać.

