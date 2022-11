Mimo kurczenia się koszyka zakupowego, kategoria przekąsek mocno się rozwija - mówiła Magdalena Łysoń, wiceprezes Eurowafel podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Magdalena Łysoń, wiceprezes Eurowafel

Eurowafel na FRSiH 2022

- Konsumenckie preferencje zmieniły się diametralnie, począwszy do czasów pandemii, gdzie aspektem wyboru konsumenta była nie tylko cena, ale też funkcje dodatkowe - mówiła Magdalena Łysoń, wiceprezes Eurowafel podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Teraz, w czasach kryzysu, najważniejszy jest aspekt cenowy.

- Nasza firma wychodzi mocno naprzeciw. Łączymy funkcjonalność, przekąskowość i aspekt finansowy - wymieniała wiceprezes Eurowafla.

Przekąski rosną w koszyku zakupowym

Kategoria przekąsek mocno się rozwija, chociaż sam koszyk zakupowy się kurczy.

- Konsumenci zaczynają coraz bardziej patrzeć na to, co jedzą i gdzie. Konsumpcja przenosi się do domów - wskazała Magdalena Łysoń.

