Fabryka Cukierków „Pszczółka” z nowym zarządem

- Jest to dla mnie duża satysfakcja, ale i wielkie wyzwanie. „Pszczółka” to firma z tradycją, funkcjonujemy na rynku od prawie 70 lat. Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku ze 100 proc. polskim kapitałem. Dzisiaj klienci coraz bardziej zwracają uwagę na miejsce pochodzenia produktu, chcemy to wykorzystać w relacjach z rynkiem. Z pewnością pomoże nam w tym fakt, że posiadamy jedną z najnowocześniejszych fabryk słodyczy na rynku, która pozwala nam dotrzeć do klientów z nowymi, czekoladowymi wyrobami – mówi prezes Leszek Wertejuk.

Nowy prezes „Pszczółki” jest doświadczonym menedżerem w branży spożywczej. Absolwent Politechniki Lubelskiej w Lublinie, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera mechanika. Pracował m.in. w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Warce (od stażysty do zastępcy kierownika działu technicznego) i spółce Warwin (wiceprezes zarządu). W 2015 r. został Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Fabryce Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. Stanowisko Prezesa Zarządu „Pszczółki” objął w maju 2015 r. i zajmował je do listopada 2017 r.

Andrzej Łopacki jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą w Wyżej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Karierę zawodową związał głównie z Fabryką Cukierków „Solidarność”, gdzie w latach 1983 - 2013 r. zajmował stanowisko dyrektora zakładów produkcyjnych w Kraśniku i Lublinie. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fabryki Cukierków „Solidarność”. W okresie 2015-2018 zajmował stanowisko Kierownika Produkcji w Fabryce Cukierków „Pszczółka”. Prowadził uruchamianie nowatorskich linii technologicznych, często unikatowych w branży cukierniczej.