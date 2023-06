Podczas dwudniowych obchodów Dni Miasta, Fabryka Ciastek z Jarosławia, wspólnie z marką SAN przygotowała specjalną, interaktywną strefę.

W ramach obchodów nie zabraknie specjalnego stoiska fabrycznego, gdzie oprócz słodkich degustacji, podczas których wszyscy będą mogli spróbować różnorodnych smakołyków prosto z linii produkcyjnej Fabryki Ciastek, będzie można wziąć udział w konkursie i wygrać jedyne w swoim rodzaju narody.

To dla nas niezwykle ważny moment - 90 lat produkcji wyjątkowych smakołyków dla naszych klientów — mówi Kamila Czyżyk, Kierowniczka Fabryki Ciastek w Jarosławiu. — Obchody tego jubileuszu w połączeniu z Dniami Miasta Jarosławia są wyjątkową okazją do podziękowania wszystkim za wsparcie, dzięki któremu staliśmy się producentem lubianych przez Polaków ciastek San dla całej rodziny, których portfolio wchodzą Łakotki, Holenderskie oraz Petitki. Serdecznie zapraszamy wszystkich, by razem z nami świętować i cieszyć się tym wyjątkowym czasem — dodaje.