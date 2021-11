Fabryka lodów Algida w Baninie - w planach nowe inwestycje

W ubiegłym roku należąca do Unilevera fabryka Algidy w Baninie zyskała nową linię produkcyjną lodów Magnum. Trwa też rozbudowa magazynów, która ściśle powiązana jest z przyszłymi inwestycjami - podaje "Express Kaszuski".

Autor: Express Kaszubski

Data: 07-11-2021, 13:28

30 lat fabryki lodów Algida; fot. shutterstock.com

Fabryka lodów Algida obchodzi właśnie swoje 30 urodziny.

Lody Algida z Banina - eksport

Aktualnie zakład dostarcza swoje wyroby na wszystkie rynki Europy. Lody z Banina trafiają też do dalszych zakątków świata – ostatnio wyprodukowane lody trafiły nawet do Meksyku. Fabryka w Baninie jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkujących lody w Europie i ciągle się rozwija.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Dbamy o najwyższą jakość naszych lodów. W naszej fabryce jest bardzo duża różnorodność produktów, ponieważ cały czas dopasowujemy się do trendów na rynku. Przez 30 lat zakład przechodził przez różne etapy. Stale się rozbudowywał, a produkcja w zakładzie wzrastała - mówi w rozmowie z "Expressem Kaszubskim", Tadeusz Łata, Dyrektor fabryki.

Fabryka lodów Algida - technologie

Fabryka rozwija się z duchem czasu, unowocześniając i wprowadzając nowe technologie.

- Posiadamy jedną z najnowocześniejszych w Polsce instalacji amoniakalnych - mówi Szymon Lewandowski, Główny Inżynier ds. Energetyki i Chłodnictwa.

Technologia druku 3D nie jest już niczym nowym - często jest używana w fabryce do tworzenia m. in. prototypów części maszyn czy rozbudowanych makiet naszych linii produkcyjnych. Nowe linie produkcyjne są zautomatyzowane i wyposażone w roboty, które pakują lody do kartonów. Ponad to coraz bardziej zautomatyzowane są procesy produkcyjne. W fabryce są również roboty zajmujące się paletyzowaniem kartonów z lodami.