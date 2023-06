Docelowo w fabryce PepsiCo w Świętem w woj. dolnośląskim będzie ponad 600 miejsc pracy - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia fabryki PepsiCO w Świętem w woj. dolnośląskim. Szef rządu dodał, że lokalni rolnicy mają już zawarte pierwsze kontrakty.

"To nie tylko 450 a docelowo ponad 600 nowych miejsc pracy, ale to także cały nowy ekosystem, który tutaj wokół Środy Śląskiej będzie tworzony. Ekosystem, który ma oznaczać korzyści dla wszystkich: dla inwestora, dla lokalnych farmerów, rolników" - powiedział premier. Dodał, że kilkudziesięciu rolników ma już podpisane umowy.

Nowa fabryka PepsiCo

31 maja 2023 r. PepsiCo otworzyło w Świętem k. Środy Śląskiej piąty zakład produkcyjny w Polsce. Inwestycja o wartości ponad 1 mld zł przyczyni się do rozszerzenia asortymentu oraz zwiększenia skali produkcji skierowanej docelowo na 20 rynków europejskich. Jest to najbardziej zrównoważony środowiskowo, zaawansowany technologicznie i innowacyjny obiekt PepsiCo w Unii Europejskiej. Wartość rozwiązań środowiskowych zastosowanych w zakładzie to 30,3 mln zł. Docelowo obiekt zatrudni ok. 450 osób, głównie z regionu. W uroczystości otwarcia zakładu wzięli udział przedstawiciele rządu, władz lokalnych, partnerzy projektu oraz pracownicy PepsiCo.

Całkowita powierzchnia zabudowy obejmująca zakład produkcyjny PepsiCo wraz z częścią biurową, magazynem oraz nowoczesną oczyszczalnią wynosi 54 700 m2 (link do video). Powierzchnię obiektu można porównać do siedmiu boisk do piłki nożnej. Sama hala produkcyjna to 23 000 m2. W magazynie wysokiego składowania można pomieścić nawet do 8 800 palet chipsów Lay’s i Doritos.

- Zakład dysponuje najnowocześniejszym zapleczem technicznym i maszynowym, które sprawia, że jest on modelowym na skalę Unii Europejskiej przykładem wykorzystania gospodarki obiegu zamkniętego w procesie produkcji oraz w zakresie funkcjonowania całego obiektu. Już na etapie projektowania i realizacji budowy wzięto pod uwagę wszystkie aspekty środowiskowe, by obiekt osiągnął zerową emisję netto do roku 2035. Lokalizacja nowego zakładu właśnie w Świętem wpłynie na skrócenie tras transportu o ponad 4,5 mln km rocznie oraz zredukuje emisję CO2 w całym łańcuchu dostaw - informuje spółka.

− Polska to strategiczny rynek o dużym potencjale rozwoju, na którym inwestujemy od ponad 30 lat. Otwarcie tego nowego, zrównoważonego środowiskowo zakładu przekąskowego to kamień milowy dla PepsiCo w Europie. Chciałbym podziękować naszym interesariuszom i pracownikom za pomoc w realizacji założeń dotyczących produkcji żywności zgodnie z naszą wizją PEP+. Jestem dumny, że w tak krótkim czasie doszło do otwarcia tego obiektu” - powiedział Silviu Popovici, Prezes PepsiCo na Europę.

Fabryka PepsiCo - przykład GOZ

W pierwszej fazie produkcji zakład dysponować będzie 3 zaawansowanymi technologicznie oraz energooszczędnymi liniami produkcyjnymi. Dwie linie posłużą do produkcji chipsów ziemniaczanych Lay’s (PC), a trzecia produkować będzie po raz pierwszy w Polsce nachosy Doritos (TC). W ciągu godziny 2 linie PC wyprodukują 12,500 paczek, a jedna linia TC wyprodukuje 30 000 paczek Doritos. Ich wyróżnikami są użycie zielonej energii oraz wysoki stopień robotyzacji procesu. Zakład stanowi przykład Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Nowatorskim rozwiązaniem jest system odzysku ciepła z procesu smażenia ziemniaków. Wygenerowana moc to 3 MW, co stanowi 60% ciepła niezbędnego do ogrzania całego budynku. Procesy technologiczne zasilane są wyłącznie z zielonych źródeł. Zakład korzysta z elektrycznego kotła parowego o mocy 3,2 MW, co znacząco zmniejsza jego ślad węglowy. Wytwarzając produkty z surowców naturalnych zakład spożywczy generuje duże ilości biogazu, który pozyskiwany jest również w procesie oczyszczania ścieków. 100% tego biogazu używane jest w zakładzie do ogrzania budynku oczyszczalni. Zgodnie z założeniami powtórnego użycia nawet skrobia z procesu obróbki ziemniaka będzie odzyskiwana w wirówce i sprzedawana jako surowiec np. do przerobienia na paszę dla zwierząt.

Nowy zakład dba o zasoby wody. Ciepła woda do mycia (CIP – Cleaning In Place), pozyskiwana jest z procesu chłodzenia oleju spożywczego. Prowadzony jest także odzysk wody z procesu krojenia ziemniaków i zawracanie jej do ponownego wykorzystania na wstępne płukanie ziemniaków. Na terenie kompleksu funkcjonuje podczyszczalnia ścieków. Istotnym rozwiązaniem prośrodowiskowym, które funkcjonuje w fabryce jest zbieranie i odzysk wody deszczowej na potrzeby własne zakładu. System wykorzystuje naziemny zbiornik do gromadzenia deszczówki. Następnie jest ona oczyszczana i odsalana w procesie nanofiltracji, by znaleźć zastosowanie w procesach technologicznych np. w cyklu chłodzenia. Na końcu jest zawracana do atmosfery. W obliczu trwającego kryzysu klimatycznego i niedoborów wody działanie to ma istotne znaczenie w dbaniu o jej zasoby. W okresie letnim zakład będzie korzystał z urządzeń absorpcyjnych tzw. chillerów, które pochłaniając ciepło ze środowiska będą je przekształcać w chłód do wentylowania przestrzeni produkcyjnej. Zakład osiągnie pełną funkcjonalność w 2025 roku.

Szef rządu zaznaczył, że inwestycja jest wyrazem konsekwentnego dążenia do przyciągania inwestorów zagranicznych z całego świata, a w szczególności inwestorów z krajów z Polską najbardziej zaprzyjaźnionych, jak Stany Zjednoczone.

"Jest znakomitym dowodem na to, że w Polsce można realizować supernowoczesne projekty greenfieldowe" - podkreślił Morawiecki. Przyznał, że miejsce wybrane przez inwestora było rzeczywiście zielonym polem.

Nowa fabryka PepsiCo w Świętem

"Zielonym polem, na którym powstała inwestycja supernowoczesna, najbardziej zaawansowana z punktu widzenia zarówno ekologicznego, z punktu widzenia stosowania najnowszych technologii ale także jeśli chodzi o rynek pracy" - powiedział premier.

Wartość inwestycji, która jest zlokalizowana w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu Środy Śląskiej to ponad 1 miliard złotych. Wytwarzane w zakładzie produkty będą eksportowane do ponad 20 europejskich krajów.

W nowym zakładzie PepsiCo z ziemniaków będą produkowane chipsy Lay's, Lay’s Oven Baked, a z kukurydzy nachosy Doritos. Produkty te trafią do ponad 20 europejskich krajów.

PepsiCo w Polsce

PepsiCo od ponad 30 lat inwestuje na polskim rynku, a otwarcie nowego obiektu jest przypieczętowaniem działalności organizacji w naszym kraju. Od wielu lat funkcjonują w Polsce 4 zakłady, produkujące przekąski w Grodzisku Mazowieckim oraz Tomaszowie Mazowieckim i rozlewające napoje w Michrowie oraz w Żninie. W 2020 roku firma otworzyła Centrum Usług Biznesowych w Krakowie. Tylko w 2022 roku wysokość inwestycji PepsiCo w kraju wyniosła ok. 1,3 mld zł. Obecnie PepsiCo zatrudnia w Polsce ponad 4000 osób, a podejmując współpracę z dostawcami i klientami, przyczynia się do utrzymania ok. 33 000 miejsc pracy.

Przychody wszystkich spółek Grupy PepsiCo w Polsce wyniosły 4,4 mld zł w 2021 roku. Tylko w 2022 r. firma zainwestowała 46 mln USD w zielone projekty takie jak produkcja opakowań rPET nadających się do wielokrotnego przetworzenia, zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych po przekąskach w ramach projektu ReFlex, zasilanie 4 zakładów oraz siedziby głównej firmy w Warszawie z odnawialnych źródeł energii, czy własne farmy fotowoltaiczne.

PepsiCo jest obecne w Polsce od 1991 r. Polskim konsumentom oferuje szeroką gamę przekąsek oraz napojów. Firma zatrudnia w Polsce ponad 3600 pracowników w wielu obszarach, takich jak produkcja, sprzedaż i logistyka.

PepsiCo współpracuje z 80 polskimi rolnikami i grupami producenckimi, od których co roku odbiera ponad 230 tys. ton tego naturalnego surowca.

