Familijne chałwowe znów w sprzedaży. Są dostępne tylko w jednej sieci

Wafle Familijne o smaku chałwowym wróciły do sprzedaży.

Ulubiony przysmak pisarza Jakuba Żulczyka w limitowanej edycji jest dostępny w sieci sklepów Żabka.

Wafle Familijne o smaku chałwowym wracają do sprzedaży. Będą dostępne w Żabce. fot. mat. pras.

W odpowiedzi na apel Jakuba Żulczyka znanego dzięki m.in. powieściom „Wzgórze psów” i „Ślepnąc od Świateł”, marka Familijne postanowiła przywrócić do sprzedaży jego ulubiony smak wafli. W końcu to właśnie chrupiąc Familijne chałwowe napisał swoje ostatnie cztery utwory.

- Polska literatura została uratowana, a dzięki twórczej mocy limitowanych wafli, będą miały szansę powstać kolejne powieści - zachęca producent.

Wafle Familijne chałwowe w Żabce. Jaka cena?

Wafle Familijne o smaku chałwowym są dostępne dla wszystkich miłośników literatury. Edycja limitowana produktów trafiła do sieci sklepów Żabka w całej Polsce. Dostępne są w regularnej cenie 4,99 zł.

Familijne i Jakub Żulczyk. O co apelował pisarz?

Jakub Żulczyk wywołał do tablicy firmę Colian, producenta wafli Jutrzenka. 23 maja pisarz zamieścił na swoim Facebooku wpis, w którym zwrócił się do swoich fanów z pytaniem o dostępność wafli Familijnych o smaku chałwowym. Jak przyznaje, sprawa jest kluczowa dla jego dalszej pracy pisarskiej.

- Słuchajcie będzie z tego beka na pół internetu, ale pies to gonił, są rzeczy ważniejsze niż poważny wizerunek, poza tym jest to sprawa kluczowa dla mojej dalszej pracy pisarskiej, piszę o tym tutaj bo już nie mogę tego wytrzymać, czy ktoś wie do diabła dlaczego firma Jutrzenka wycofała chałwowy smak wafli Familijnych? Czy ktoś wie gdzie może jeszcze można je nabyć? - pyta pisarz.

O sprawie więcej pisaliśmy w tekście Jakub Żulczyk szuka wafli. Czy Familijne chałwowe są jeszcze dostępne?

W lipcu Colian, właściciel marki Familijne specjalnie dla pisarza wyprodukował krótką serię wafli o smaku chałwowym.