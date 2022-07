Familijne wznowiły produkcję chałwowych wafli specjalnie dla Jakuba Żulczyka

Autor: AT

Data: 15-07-2022, 19:03

Fani twórczości Jakuba Żulczyka mogą odetchnąć z ulgą. Colian, właściciel marki Familijne specjalnie dla pisarza wyprodukował krótką serię wafli o smaku chałwowym.

Jakub Żulczyk już zaopatrzony w pokaźny zapas wafli Familijnych. fot. mat. pras.

Familijne: Ratujemy polską literaturę

Dzięki marce Familijne, fani prozy Jakuba Żulczyka mogą odetchnąć z ulgą. Pisarz otrzymał obfity zapas swojego ulubionego, wycofanego niedawno, smaku chałwowego. Ponad 300 opakowań wafli trafiło do rąk własnych twórcy, aby mógł pisać kolejne powieści.

Producent Familijnych odpowiada na apel Jakuba Żulczyka

Wafle Familijne chałwowe ustąpiły niedawno miejsca nowym smakom. Nie umknęło to uwadze Jakuba Żulczyka, autora m.in. „Ślepnąc od Świateł” czy thrillera „Wzgórze psów”. Jak sam przyznał, chrupiąc wafle chałwowe, napisał swoje cztery ostatnie powieści. Na ich brak w sklepach postanowił poskarżyć się w swoich mediach społecznościowych. Fani pióra Żulczyka zaczęli obawiać się, że wycofanie ulubionej przekąski autora będzie miało opłakane skutki dla jego twórczości.

Marka Familijne postanowiła raz jeszcze uruchomić produkcję smaku chałwowego. W efekcie powstało kilkaset opakowań wafli chałwowych, które trafiły prosto do domu twórcy:

Dostawę Familijnych skomentował...Remigiusz Mróz: - Do chuja wafla, moje tempo pisania właśnie poczuło się zagrożone - napisał kolega po fachu Jakuba Żulczyka. Temat wyczuli już inni producenci, którzy zaoferowali Mrozowi swoje wyroby.

Teraz Jakub Żulczyk będzie mógł spokojnie zasiąść przy komputerze i pisać kolejne, uwielbiane przez Polaków powieści - ma nadzieję producent.

Jak Jakub Żulczyk szukał chałwowych wafli

W maju Jakub Żulczyk w facebookowym wpisie wywołał do tablicy firmę Colian, producenta wafli Jutrzenka. Czy Familijne o smaku chałwowym rzeczywiście zniknęły z rynku?

Jakub Żulczyk wywołał do tablicy firmę Colian, producenta wafli Jutrzenka. 23 maja pisarz zamieścił na swoim Facebooku wpis, w którym zwrócił się do swoich fanów z pytaniem o dostępność wafli Familijnych o smaku chałwowym. Jak przyznaje, sprawa jest kluczowa dla jego dalszej pracy pisarskiej.

- Słuchajcie będzie z tego beka na pół internetu, ale pies to gonił, są rzeczy ważniejsze niż poważny wizerunek, poza tym jest to sprawa kluczowa dla mojej dalszej pracy pisarskiej, piszę o tym tutaj bo już nie mogę tego wytrzymać, czy ktoś wie do diabła dlaczego firma Jutrzenka wycofała chałwowy smak wafli Familijnych? Czy ktoś wie gdzie może jeszcze można je nabyć? - pyta pisarz.

Sprawę szerzej opisywaliśmy w tekście: Jakub Żulczyk szuka wafli. Czy Familijne chałwowe są jeszcze dostępne?