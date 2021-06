FC Pszczółka wystawia na licytację fabrykę w Opolu Lubelskim

Fabryka Cukierków „Pszczółka” zorganizuje aukcję dotyczącą sprzedaży byłego zakładu produkcyjnego w Opolu Lubelskim. Licytacja odbędzie się 10 czerwca, a cena wywoławcza na aukcji to 3.918.000 złotych netto.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 31-05-2021, 10:29

Licytacja byłej fabryki FC Pszczółka w Opolu Lubelskim 10 czerwca, cena wywoławcza 3,918 mln zł fot. materiały prasowe

Działki, na których zlokalizowana jest była fabryka cukierków, zajmują powierzchnię prawie 2 hektarów. Leżą przy drodze wylotowej na Lublin, w sąsiedztwie rewitalizujących się obiektów dawnej Cukrowni Opole Lubelskie i Galerii Stokrotka.

Licytacja byłej fabryki FC Pszczółka w Opolu Lubelskim 10 czerwca, cena wywoławcza 3,918 mln zł

Nieruchomości należące do „Pszczółki” to budynki o charakterze produkcyjno-magazynowym. Od kilku lat, po przeprowadzce do Lublina, zakład jest nieczynny. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza te tereny pod zabudowę produkcyjną, magazynową i miejsce składowania.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 7 czerwca wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej.

Fabryka Cukierków "Pszczółka" to jeden ze znanych producentów słodyczy w Polsce, którego historia sięga 1952 roku. Należy do Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej SA i w całości jest polską firmą.