Fenomen lodów Ekipa i 40 lat historii marketingu PPL Koral

Fenomen lodów Ekipa produkowanych przez PPL Koral przerósł oczekiwania nie tylko konsumentów i marketingowców, ale też samego producenta. Po sukcesie sprzedażowym tej linii lodów serwis portalspozywczy.pl postanowił przyjrzeć się bliżej historii firmy PPL Koral przez pryzmat działań marketingowych, bo Koral wciąż stara się przecierać szlaki w reklamowym buszu.

Autor: Barbara Woźniak, portalspozywczy.pl

Data: 07-05-2021, 09:53

casualowy piątek

Po sukcesie reklamowym linii lodów Ekipa warto przyjrzeć się bliżej historii firmy PPL Koral przez pryzmat działań marketingowych fot. za koral.com.pl

PPL Koral to największy producent lodów w Polsce i jeden z największych w Europie - właściciel marek Koral i Bracia Koral - Lody Jak Dawniej.

Linia lodów Ekipa pojawiła się w sprzedaży po koniec marca. Wspólnie z grupą czołowych polskich youtuberów prowadzących kanał „Ekipa”, producent stworzył sorbetową linię lodów, które wkrótce potem okazały się hitem sprzedażowym.

Katarzyna Figura, Doda, Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski, Zbigniew Wodecki, Ekipa, lody 3D czy sektor gamingu to przykłady działań marketingowych producenta lodów.

Lody Ekipa pojawiły się w kilku sieciach handlowych i wyprzedają się błyskawicznie. Według PPL Koral sorbety "Ekipa" sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek inne nowości, które w ciągu swojej 40-letniej historii wprowadziła na rynek firma z Nowego Sącza.

Polska prywatna firma rodzinna Koral na rynku istnieje przeszło 40 lat. Założyli ją bracia Marian i Józef Koral w 1979 roku w Limanowej. Obecnie PPL Koral to największy producent lodów w Polsce i jeden z największych w Europie - właściciel marek Koral i Bracia Koral - Lody Jak Dawniej. Główną siedzibą firmy jest Nowy Sącz, zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Rzeszowie oraz w Limanowej. Sprzedaż lodów prowadzona jest poprzez własną oraz zewnętrzną sieć dystrybucji i hurtowni w całej Polsce oraz w krajach UE.

Gwiazdy i lody Koral

Linia lodów Ekipa pojawiła się w sprzedaży po koniec marca. Wspólnie z grupą czołowych polskich youtuberów prowadzących kanał „Ekipa”, producent stworzył sorbetową linię lodów, które wkrótce potem okazały się wielkim hitem sprzedażowym. Oprócz lodów Ekipa jednym z pamiętnych działań PPL Koral była reklama m.in. ze Zbigniewem Wodeckim, Dodą czy Marylą Rodowicz i Danielem Olbrychskim, a także pionierskie lody 3D czy wejście w sektor gamingu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zachęcamy do przeczytania pełnego tekstu o historii marketingu PPL Koral w Strefie Premium: "Historia marketingu PPL Koral: od Figury, przez Dodę, aż po Ekipę"

Lody Koral – o tym się mówi

Jakie oprócz Lodów Ekipa działania marketingowe PPL Koral można uznać za równie spektakularne?

- Musimy cofnąć się naprawdę daleko, bo nasza historia to już 40 lat na polskim rynku lodów, ale rzeczywiście są w niej kampanie, które podobnie jak lody Ekipa, zapadały w pamięć i o których „mówiło się na mieście”. W latach 90-tych, gdy zagraniczne marki lokowały swoje produkty w super i hipermarketach, my ukierunkowaliśmy swoją ofertę na tradycyjne sklepy, gdzie mogliśmy dotrzeć do swojego priorytetowego targetu, czyli dzieci i młodzieży – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu PPL Koral.

- W miarę dalszego rozwoju firma Koral postanowiła dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i zdecydowanie wzmocnić swój wizerunek na rynku, więc do promowania marki zaangażowaliśmy popularnych artystów. Pierwszą z nich, w 1997 roku, była gwiazda Katarzyna Figura. To była wyjątkowa i przełomowa reklama, która do dziś jest pamiętana i przywoływana - dodaje.

- Dużym sukcesem cieszyła się też kampania z udziałem Maryli Rodowicz i Daniela Olbrychskiego, który wtedy złamał swoje zasady i pierwszy raz wziął udział w reklamie. Udział takich gwiazd w kampanii w tamtych czasach to było duże wydarzenie i ogromna popularność produktów, które reklamowali - podkreśla.

Są też inne niestandardowe działania PPL Koral, które firma wspomina jeszcze po latach.

- Zdecydowanie takim niestandardowym i pierwszym na polskim rynku było stworzenie, w 2011 roku, pionierskich lodów 3D w kształcie Jajka i czekoladowego Misia. Nikt wcześniej tego nie dokonał, a było to naprawdę ogromne przedsięwzięcie pod kątem technicznym stworzenia takich lodów – mówi Piotr Gąsiorowski.

- Przełomowe było też powołanie w 2014 roku marki Bracia Koral - Lody jak dawniej, która miała być tylko jednoroczną kampanią i wyrazem uznania młodszego pokolenia właścicieli dla założycieli firmy, a odniosła tak spektakularny sukces, że została na rynku do dziś i jest teraz wiodącą marką w segmencie lodów premium - dodaje.

- Mamy na swoim koncie też działania, które realizowaliśmy dla dzieci i młodzieży w poprzednich latach i które również okazały się hitem wśród tej grupy docelowej. To kampania Pogromcy Upału, czyli szereg działań promocyjnych związanych z grą o tym samym tytule, której głównym bohaterem jest Chłodzimierz – mówi też Piotr Gąsiorowski.

- Jako pierwsi w branży weszliśmy w gaming bezpośrednio docierając do grupy docelowej, a także zorganizowaliśmy wyjątkowe road show, które w gorące lato odwiedzały tłumy – wymienia też dyrektor marketingu PPL Koral.

Rafał Piasecki, Strategic Director 38 Group, jednej z większych agencji PR, wskazuje, że influencerzy tacy jak youtuberzy Ekipa, stali się współczesnym fenomenem władającym wyobraźnią grup społecznych. - Kiedyś byli to np. święci, późnej gwiazdy filmu czy muzyki, teraz fenomenami stali się influencerzy. Mechanizm psychologiczny jest niezmienny. Zmienia się tylko to, co jest driverem i jak szybko nowe zjawisko rozprzestrzenia się w społeczności. W erze internetu i mediów społecznościowych dzieje się to znacznie szybciej niż w okresie gdy dominującym medium było radio, czy nawet telewizja. Dla osób zarządzających markami najtrudniejsze jest więc wyłapanie – odpowiednio wcześniej – takiego fenomenu, zanim inne marki sięgną po danego influencera. Marce Koral udało się to doskonale - wskazuje ekspert.