Ferrero w Polsce dołącza do międzynarodowej Karty Różnorodności

Grupa Ferrero w Polsce, z okazji obchodów miesiąca Różnorodności i Inkluzji, dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej. Ma ona na celu promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Autor: BW

Data: 07-06-2021, 12:55

Grupa Ferrero w Polsce, z okazji obchodów miesiąca Różnorodności i Inkluzji, dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej fot. pixabay.com/armennano

Grupa Ferrero w Polsce, z okazji obchodów miesiąca Różnorodności i Inkluzji, dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, objętej patronatem Komisji Europejskiej. Ma ona na celu promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Ferrero podpisała Kartę Różnorodności, przez co zobowiązuje się do przeciwdziałania dyskryminacji oraz wyraża poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy. Inicjatywa jest realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku Karta Różnorodności jest obecna w Polsce, a program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu - największa w Polsce organizacja pozarządowa, która w sposób kompleksowy zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ferrero stając się sygnatariuszem Karty Różnorodności dołączyła do grona ponad 300 największych firm i organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodnością w Polsce.

Badania pokazują, że polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści. Jak wynika z danych McKinsey prawie 40% kandydatów odrzuciło lub zdecydowało się nie podejmować pracy z powodu braku integracji w organizacji. Firmy wyróżniające się dużą różnorodnością pod względem płci mają o 25% większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych niż ich konkurenci, natomiast firmy różnorodne etnicznie mają nawet o 36% większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych.

Grupa Ferrero w Polsce znalazła się także w Raporcie Diversity IN Check, czyli na pierwszej liście najbardziej zaawansowanych pracodawców w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w kraju.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Staramy się tworzyć firmę, w której wszyscy pracownicy czują się mile widziani i doceniani oraz mają takie same możliwości. Wierzymy, że wszyscy nasi ludzie są tak samo utalentowani na swój sposób. Pielęgnując ciekawość i naturalne zdolności naszych pracowników, zapewniamy im, pokolenie po pokoleniu, środki do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego, umożliwiając im stworzenie swojej drogi w Ferrero. Różnorodność naszych talentów jest tym, co czyni nasze środowisko pracy innowacyjnym i wysoce satysfakcjonującym – mówi Beata Dziekanowska Ambasadorka programu Różnorodności i Inkluzji Ferrero w Polsce.

Ferrero podpisała Kartę Różnorodności

Ferrero podpisała Kartę Różnorodności, przez co zobowiązuje się do przeciwdziałania dyskryminacji oraz wyraża poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy. Inicjatywa jest realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku Karta Różnorodności jest obecna w Polsce, a program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu - największa w Polsce organizacja pozarządowa, która w sposób kompleksowy zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ferrero stając się sygnatariuszem Karty Różnorodności dołączyła do grona ponad 300 największych firm i organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodnością w Polsce. Ferrero realizując politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością główny nacisk kładzie na cztery płaszczyzny: płeć, wiek, narodowość oraz kulturę pracy. Grupa na całym świecie posiada Sieć Ambasadorów Różnorodności i Inkluzji, łącznie jest to 17 pracowników z prawie wszystkich kontynentów. Ferrero utworzyło również Rady Regionalne programu Różnorodności w skład, których wchodzi 130 pracowników Ferrero z całego świata. Polska Rada Regionalna składa się z Ambasadorki, 12 przedstawicieli 4 narodowości, 3 pokoleń oraz 10 różnych departamentów. Członkowie działają, jako doradcy w celu zapewnienia wkładu w kształtowanie, ulepszanie, adaptację wizji, strategii, celów i inicjatyw dotyczących różnorodności i inkluzji w regionie. Ustalają cele w zakresie różnorodności i inkluzji, a także śledzą ich postępy. Odpowiadają za włączenie idei różnorodności do wszystkich funkcji biznesowych oraz wpływają na strategię edukacyjną Grupy.

Ferrero znalazło się również w Raporcie Diversity IN Check - pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie wyników badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i grono organizacji partnerskich. Ferrero znalazło się w gronie 31 firm, które osiągnęły dojrzałość w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania zróżnicowanej organizacji. Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów merytorycznych: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Polski #MiesiącRóżnorodności to część European Diversity Month

Polski #MiesiącRóżnorodności jest częścią European Diversity Month, organizowanego przez Komisję Europejską oraz EU Diversity Charters Platform, do której należy także Karta Różnorodności. Jest to święto różnorodności i inkluzji nie tylko w miejscu pracy, ale i całej wspólnocie. Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, szczególnie istotną w kontekście odbudowy gospodarek po pandemii.

Badania pokazują, że polityka równego traktowania i zarządzanie różnorodnością przynosi wymierne korzyści. Jak wynika z danych McKinsey prawie 40% kandydatów odrzuciło lub zdecydowało się nie podejmować pracy z powodu braku integracji w organizacji. Firmy wyróżniające się dużą różnorodnością pod względem płci mają o 25% większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych niż ich konkurenci, natomiast firmy różnorodne etnicznie mają nawet o 36% większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników finansowych.

Z kolei Boston Consulting Group informuje, że firmy, które mają bardziej zróżnicowane zespoły, osiągają o 19% wyższe przychody dzięki innowacjom.