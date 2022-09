Ferrero wprowadza nowe ekologiczne opakowanie

Od września Ferrero wprowadza do sprzedaży nowe nadające się do recyklingu opakowanie Ferrero Rocher 200g. Nowe opakowanie zawiera 40% mniej plastiku.

Opakowanie do recyklingu

To kolejny krok w realizacji celu Grupy Ferrero jakim jest zobowiązanie, że do 2025 r., wszystkie opakowania będą nadawały się do recyklingu, ponownego wykorzystania lub kompostowania.

Wraz z nowym opakowaniem marka wprowadza również nową identyfikację wizualną.

Nowe opakowanie Ferrero Rocher 200 g. jest wykonane z polipropylenu (PP), który globalnie daje większe możliwości recyklingu oraz zmniejsza zużycie plastiku, a co za tym idzie negatywnego wpływu na klimat. Dla przykładu, nowe opakowanie Ferrero Rocher 200 g. zawiera o 40% mniej plastiku względem wcześniejszego opakowania.

Aby stworzyć nowe opakowanie, zespół B&R w Ferrero przeprowadził badania i testy ponad 29 różnych żywic plastikowych we współpracy z wiodącym ekspertem ds. materiałów - Milliken. .

Mniej plastiku wprowadzonego na rynek

Szacuje się, że po zakończeniu procesu wdrażania nowych opakowań w całej gamie produktów Ferrero Rocher, ilość zużytego plastiku zmniejszy się o 10.000 ton.

Jesteśmy dumni, że możemy postawić ten ważny krok na naszej drodze ku realizacji zobowiązania Ferrero dotyczącego wprowadzenia do 2025 roku 100% opakowań nadających się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania - Jerome Gray, Prezes Global Marketing Premium Chocolate w Grupie Ferrero

Bardziej zrównoważone opakowania

Nowe opakowanie Ferrero Rocher jest pierwszym ważnym krokiem w drodze marki do bardziej zrównoważonych opakowań. Wszystkie formaty opakowań i ich elementy będą ewoluować w coraz bardziej zrównoważonym kierunku aż do 2025 r., kiedy to 100% opakowań zgodnie ze zobowiązaniem firmy Ferrero będzie nadawało się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania.

Eko-projektowane opakowanie Ferrero Rocher jest wyraźnym przykładem naszego zaangażowania w zwiększanie cyrkularności opakowań. Projektowanie opakowań jest złożonym zagadnieniem, i dlatego też łączymy nasze siły z rządami, producentami, dostawcami, organizacjami pozarządowymi, firmami zarządzającymi utylizacją odpadów i innymi zainteresowanymi organizacjami. W tym przypadku współpracowaliśmy z firmą Milliken, która zaproponowała innowacyjne rozwiązania i dzięki zastosowaniu w opakowaniu Ferrero Rocher nowego materiału polipropylenowego stało się możliwe ograniczenie wpływu marki na środowisko - mówi Fabio Mora, Globalny Dyrektor ds. Opakowań w Grupie Ferrero.

Na spodzie nowego opakowania znajduje się kod QR, dzięki któremu można sprawdzić szczegółowe informacje na temat recyklingu.

Wraz z wprowadzeniem w Polsce do sprzedaży pralin w nowym nadającym się do recyklingu opakowaniu, marka wprowadza również nową identyfikację wizualną.