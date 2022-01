Finał III edycji akcji marki Wawel i Frisco.pl

W ramach tegorocznej edycji świątecznej akcji „Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja” realizowanej przez Wawel i Fundację „Wawel z Rodziną” do wybranych domów dziecka w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Wrocławiu trafiło kilka tysięcy sztuk słodyczy! Partnerem akcji już po raz III został sklep internetowy Frisco.pl.

„Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja” to cykliczna akcja realizowana od 13 lat przez Wawel i Fundację „Wawel z Rodziną”. Do tej pory, dzięki projektowi pracownicy marki Wawel w ramach wolontariatu przekazali aż 132 ton słodyczy ponad 440 placówkom opiekuńczo-wychowawczym w całej Polsce.

Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja

W ramach III edycji świątecznej akcji „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”, dzięki zaangażowaniu konsumentów sklepu internetowego Frisco.pl do podopiecznych domów dziecka przekazano kilka tysięcy sztuk czekolad.

Mechanizm tegorocznej akcji polegał na zakupie przez konsumentów na stronie sklepu internetowego Frisco.pl dwóch produktów marki Wawel oznaczonych symbolem „Kupujesz – Pomagasz”, a trzeci - Czekolada Mleczna Truskawkowa 100g - trafiła do jednej z czterech Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych: Zespołu do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 1 w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6, Centrum Administracyjnego Nr 1 Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 5, Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej 29 i do Centrum Wspierania Rodzin ''Swoboda'' w Poznaniu przy ul. Swoboda 59.