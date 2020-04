Firma Wawel i jej fundacja przekazuje słodycze dla lokalnych szpitali

Produkty trafiły do Szpitala Uniwersyteckiego i Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie - fundacja „Wawel z Rodziną” w minionych latach współpracowała już z oddziałami dziecięcymi obu szpitalnych placówek. Słodycze przekazano także do Szpitala w Myślenicach – to placówka najbliższa zakładowi produkcyjnemu firmy w Dobczycach. W ramach podziękowania dla lekarek i lekarzy, ratowników, pielęgniarek oraz wszystkich zaangażowanych na co dzień w niesienie pomocy potrzebującym, Wawel łącznie przekazał ponad tonę słodyczy.

Paczki ze słodyczami Wawelu dotarły także do krakowskiego ośrodka kwarantanny. Firma przekazała placówce również książki Beaty Ostrowickiej, polskiej pisarki, znanej autorki powieści dla dzieci i młodzieży, a także członkini Rady Fundacji „Wawel z Rodziną”.

Fundacja „Wawel z Rodziną” od 2008 roku kontynuuje działalność dobroczynną firmy Wawel.

