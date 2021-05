FM Logistic i Lotte Wedel z kolejną umową o współpracy

Operator logistyczny FM Logistic Central Europe i producent słodyczy, firma Wedel podpisały 24 maja br. długoterminowy kontrakt na świadczenie usług magazynowych i transportowych, przedłużając tym samym niemal 20-letnie partnerstwo biznesowe.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 25-05-2021, 12:04

Maciej Herman i Daniel Franke. FM Logistic Central Europe i Lotte Wedel podpisały 24 maja br. długoterminowy kontrakt na świadczenie usług magazynowych i transportowych fot. materiały prasowe

W ciągu dwóch dekad obie firmy znacząco rozwinęły zakres współpracy, a obecnie wspólnie koncentrują się na wzmacnianiu dynamiki wdrażania rozwiązań proekologicznych w zakresie obsługi logistycznej. Pierwszy kontrakt na świadczenie usług logistycznych przez operatora na rzecz producenta został zawarty w 2002 roku i przez te lata jego zakres ewoluował wraz z rozwojem obu firm.

Obecnie obsługa logistyczna obejmuje magazynowanie i dystrybucję w temperaturze kontrolowanej w całym łańcuchu dostaw, w tym transporty wahadłowe z fabryki producenta do magazynu operatora oraz szeroki wachlarz usług co-packingowych.

Obsługa firmy Wedel od samego początku jest prowadzona na należącej do FM Logistic platformie logistycznej w Mszczonowie. Obiekt magazynowy liczy prawie 80 tysięcy mkw. powierzchni i posiada niemal 120 tysięcy miejsc paletowych.

Wieloletnia współpraca Lotte Wedel i FM Logistic

Podpisy pod nową umową złożyli dyrektorzy zarządzający: Maciej Herman z firmy Wedel i Daniel Franke z FM Logistic Central Europe. Wedel należy do grona wieloletnich i kluczowych klientów FM Logistic w regionie Europy Centralnej.

- Wieloletnia współpraca nastawiona na wspólny, wzajemny rozwój to niewątpliwie satysfakcjonujący element naszej pracy. W ciągu prawie 20 lat nasz klient bardzo rozwinął portfolio swoich produktów, a my byliśmy w stanie dotrzymać mu kroku w tym rozwoju proponując odpowiednie rozwiązania optymalizujące obsługę logistyczną, na przykład poprzez automatyzację procesów czy usługi dodane - mówi Daniel Franke, Managing Director, FM Logistic CE.

- W ramach doskonalenia współpracy właśnie rozpoczynamy wspólne warsztaty continuousimprovement, a biorąc pod uwagę fakt, że obecnie ważne miejsce w strategii obu naszych firm zajmuje zrównoważony rozwój, element ten zapewne znajdzie odzwierciedlenie w wypracowanych tam rozwiązaniach - dodaje.

- O rozwoju myślimy w sposób długofalowy, dotyczy to również partnerów biznesowych. Nasza wieloletnia współpraca z FM Logistic pomaga w ciągłym doskonaleniu i osiąganiu ambitnych celów. Znajomość specyfiki biznesu i naszych potrzeb, a także zrozumienie i otwartość do dialogu to realne wsparcie w codziennym działaniu. Bardzo ważnym jest dla nas również fakt, że FM Logistic podziela nasze wartości związane z troską o środowisko, będącymi jednym z filarów naszej strategii CSR. Z optymizmem czekam na przyszłe projekty, a decyzję o kontynuacji 20-letniej współpracy w rok 170-tych urodzin naszej firmy postrzegam jako wyjątkowy kamień milowy tej relacji – mówi Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel.

Obsługa firmy Wedel od samego początku jest prowadzona na należącej do FM Logistic platformie logistycznej w Mszczonowie. Obiekt magazynowy liczy prawie 80 tysięcy mkw. powierzchni i posiada niemal 120 tysięcy miejsc paletowych. Operator świadczy tu usługi z zakresu magazynowania i co-packingu przede wszystkim dla klientów z branży FMCG, a wśród nich firma Wedel jest jednym z największych. Od stycznia 2021 magazyn jest w pełni zasilany energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Lotte Wedel to wiodący gracz branży czekoladowej w Polsce. Założona w 1851 roku firma, której produkcja od lat 30. XX w. zlokalizowana jest na warszawskiej Pradze, w tym roku obchodzi 170-lecie istnienia. W portfolio producenta znajdują się takie produkty jak Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle i batony, a także lody. Posiadając ugruntowaną pozycję jednego z trzech liderów polskiego rynku czekoladowych słodyczy, firma sukcesywnie rozwija się także za granicą – jej produkty są obecne na rynkach niemal 60 krajów na świecie.