FoodCare prostuje: Sąd nie nakazał wycofywać produktów Gellwe

Spółka FoodCare podkreśla, że "Sąd nie nakazał wycofać jakichkolwiek produktów Gellwe z rynku". Zakaz dotyczy konkretnych opakowań, a nie produktów.

Autor: wniosek o publikację sprostowania - pełnomocnicy spółki FoodCare

Data: 08-06-2021, 14:55

FoodCare wysłał do naszej redakcji sprostowanie do zamieszczonej przez nas informacji prasowej, z której wynikało, że "skutkiem czynów nieuczciwej konkurencji FoodCare Sp. z o.o. względem Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Sąd Okręgowy w Katowicach zakazał wprowadzania do obrotu ośmiu produktów marki Gellwe."

Poproszono o sprostowanie informacji. Podkreślono, że "Sąd nie nakazał wycofać jakichkolwiek produktów Gellwe z rynku". Ponadto FoodCare sprostował, że Sąd Okręgowy w Katowicach nie zakazał wprowadzenia do obrotu wskazanych opakowań produktów Gellwe i wyjaśnił, że zakaz dotyczy konkretnych opakowań, a nie produktów.

Poproszono nas także o sprostowanie zdania, że "Sąd Okręgowy w Katowicach zakazał wprowadzenia do obrotu wyżej wskazanych konkretnych opakowań następujących produktów marki Gellwe: Proszek do pieczenia, Cukier Wanilinowy, Żelatyna, Soda Oczyszczona, Babeczki z kawałkami czekolady, Babeczki czekoladowe, Babka o smaku cytrynowym, Ciasto Czekoladowe XXL". Podkreślono, że zakaz nie obejmuje wprowadzenia do obrotu tych produktów w innych opakowaniach"

Sąd nie nakazał wycofywania jakichkolwiek produktów Gellwe

Jak tłumaczy pełnomocnik spółki FoodCare w przesłanym do redakcji piśmie - "po pierwsze postanowienie Sądu nie obejmuje nakazu wycofania produktów z obrotu, a po drugie, orzeczony zakaz dotyczy nie samych produktów, a jedynie opakowań tych produktów o określonej, konkretnej szacie graficznej".

"FoodCare została zobowiązana do zaniechania w przyszłości określonych opakowań w obrocie, co oznacza, że ma wstrzymać ich dalsze wprowadzania na rynek. W Postanowieniu nie ma natomiast mowy o jakimkolwiek nakazie wycofywania produktów w spornych opakowaniach, które już zostały na rynek wprowadzone" - czytamy w piśmie przesłanym do naszej redakcji.

W piśmie wytłumaczono także, że Postanowienie dotyczy tylko i wyłącznie konkretnych wersji graficznych opakowań, a nie produktów samych w sobie. "Oznacza to, że FoodCare może w dalszym ciągu wprowadzać na rynek wyżej wskazane produkty, ale w opakowaniach o innym wyglądzie niż te objęte zakazem".