FoodWell (dawniej Bakalland) rozpoczyna program stażowy w ramach 20. edycji Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu. Młodzi ludzie, którzy przejdą proces kwalifikacji, trafią m.in. do działu R&D (Research & Development), w którym będą poznawać technologie tworzenia m.in. zamienników mięsa i nabiału.

Marian Owerko, prezes zarządu FoodWell/ fot. mat. prasowy

Co ciekawe, absolwentem jednego z wcześniejszych programów jest Tomasz Szafarczyk, obecnie członek zarządu FoodWell.

Coraz młodsi pracownicy

- Średnia wieku naszych pracowników systematycznie się obniża – w ciągu ostatnich 18 miesięcy o blisko rok. Ten trend jest wypadkową naturalnych zmian pokoleniowych, ale również pozycjonowania marek z portfela FoodWell. Dobrze widać to na przykładzie Bakallandu – właśnie odświeżyliśmy wizerunek marki i kierujemy jej ofertę do odmłodzonej grupy odbiorców. Oni stanowią też oczywisty target produktów Purelli czy BeRaw. Na wielu polach stajemy się atrakcyjni dla młodszego pokolenia, które poszukuje nowoczesności i możliwości zmieniania świata na lepsze. A to jest możliwe dzięki zaangażowaniu w pracę działów technologicznych, głównie tych pracujących nad zamiennikami mięsa i nabiału – mówi Marian Owerko, prezes zarządu FoodWell.

Trzon firmy i ok. 50% ogółu kadry nadal stanowią doświadczeni pracownicy w wieku 50+. To z tej grupy wywodzą się mentorzy, którzy wdrażają stażystów w niuanse produkcji zdrowej żywności. Osoby trafiające do FoodWell mają jednak możliwość realizowania własnych pomysłów w praktyce.

Możliwość wykazania się kreatywnością

– Jeśli stażysta wymyśli produkt lub usprawnienie procesowe, które mają szanse na wdrożenie, jego pomysł na pewno zostanie wzięty pod uwagę. To unikalna sytuacja, która pozwala młodemu człowiekowi poczuć, czym jest sprawczość w biznesie. I jest też mocnym argumentem w rozmowie o dalszym rozwoju w naszych strukturach. Warto to podkreślić, że wielu stażystów zostaje z nami i rozwija się u nas zawodowo. Absolwentów można dziś znaleźć także na dyrektorskich stanowiskach i w zarządzie firmy – deklaruje Edyta Kaczorowska, opiekująca się programem.

