Do rodziny galaretek Fresh & Fruity z Wawelu dołączyła właśnie limitowana edycja Smaki Lata.

Fresh & Fruity na lato: Rabarbar, morela i truskawka

Gama galaretek Fresh & Fruity - Fresh & Fruity standard, orzeźwiające Fresh & Fruity Kwaśne, wzbogacone witaminami Fresh & Fruity Multiwitamina - wzbogaca się o nowe, letnie smaki. W limitowanej edycji od lipca do września dostępny będzie miks czterech wariantów smakowych: rabarbar z nadzieniem cytrynowym, winogrono z nadzieniem truskawkowym, morela z nadzieniem truskawkowym oraz jagoda z nadzieniem cytrynowym. Fresh & Fruity Smaki Lata zawierają naturalne soki owocowe, a w ich składzie nie znajdziemy barwników, sztucznych aromatów i konserwantów. Substancją żelującą są pektyny pochodzenia roślinnego.

Fresh & Fruity Smaki Lata dostępne są w formie luzowej, w kartonach 7 kg. Wszystkie galaretki są indywidualnie pakowane w kolorowe owijki, przez co są wygodne do konsumpcji w drodze, na wycieczce czy na plaży. Fresh & Fruity to gwarancja słodkiego zastrzyku energii i dobrego samopoczucia. To idealna propozycja na czas wakacyjnych spotkań z przyjaciółmi czy letnią wyprawę rowerową.

Mocne wsparcie marketingowe Fresh & Fruity

W okresie wakacji marce Fresh & Fruity towarzyszyć będzie intensywna kampania w najważniejszych kanałach telewizyjnych i w digitalu (display, social media) oraz w digital OOH i prasie branżowej. Kreację przygotowała Agencja Grupa 3, a za zakup mediów jest odpowiedzialny dom mediowy FullSix Media. Marka będzie prowadziła również działania PR i wsparcie w punktach sprzedaży. Fresh&Fruity jest głównym Partnerem akcji Kino na Leżakach, organizowanej przez KinAds. W ramach akcji prowadzony będzie sampling produktów w czasie trwania seansów oraz emisja spotu reklamowego. Cykl wydarzeń trwa przez całe wakacje w kurortach nadmorskich.

Fresh & Fruity Smaki Lata – to limitowana edycja soczystych owocowych galaretek z delikatnym półpłynnym nadzieniem z sokami owocowymi. Nie zawierają substancji konserwujących, barwników oraz sztucznych aromatów. Smaki dostępne w letniej edycji to: rabarbar z nadzieniem cytrynowym, winogrono z nadzieniem truskawkowym, morela z nadzieniem truskawkowym, jagoda z nadzieniem cytrynowym.