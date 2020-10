Fundacja „Wawel z Rodziną” startuje z programem edukacyjnym dla młodzieży

Fundacja „Wawel z Rodziną” startuje z programem zachęcającym młodzież do poznania specyfiki pracy różnych profesji oraz odpowiedzialnego planowania swojej ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Do dyspozycji nauczycieli przygotowano scenariusze zajęć i materiały filmowe, które ułatwiają uczestnikom poznawanie swoich zainteresowań i kompetencji. W ramach programu zaplanowano też konkurs, w którym do zdobycia są słodkie niespodzianki firmy Wawel oraz przyjazd Wawel Trucka - interaktywnej ciężarówki pełnej słodyczy.