Gdzie Nestle szuka synergii z innymi branżami?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 05-07-2022, 12:54

Słodycze doskonale sprawdzają się w znajdowaniu synergii z naprawdę wieloma kategoriami. I branża mleczarska jest jedną z nich – świadczy o tym choćby boom, który obserwujemy w kategorii słodyczy chłodzonych - mówi Maciej Bienias, menedżer ds. rozwoju kategorii słodyczy Nestlé w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Nestle szuka synergii z innymi branżami - mówi Maciej Bienias /fot. Nestle

Współpraca różnych branż spożywczych

Zwraca uwagę, że na rynku pojawiła się cała gama produktów, które dotychczas były oferowane przez co najwyżej kilku graczy. Z pewnością warto obserwować ten segment.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jednak jako Nestlé synergii szukamy w nieco innych miejscach. Łączy się to bezpośrednio z naszym doświadczeniem. Dzięki dywizji Nestlé Professional jesteśmy silnie obecni w sektorze out-of-home. I często to właśnie tam szukamy możliwości innowacji, rozwoju i promocji naszej oferty –przykładem może być łączenie oferowania słodyczy z napojami, np. gorącą kawą, jak i tworzenie rozwiązań specjalnie dla poszczególnych kanałów - mówi Maciej Bienias

W ubiegłym roku w ofercie Nestlé pojawiły się babeczki sygnowane marką KitKat czy Lion, które są świetnym przykładem synergii między kategoriami słodyczy i świeżych wypieków. Niedawno do sprzedaży wszedł nowy donut KitKat. Nasze słodycze widać również w segmencie QSR (Quick Service Restaurant), gdzie spotkać można posypki do deserów czy lodów stworzone z markami Lion, KitKat czy Smarties. Pod tym względem słodycze dają duże pole do popisu.

Potencjał rozwoju synergii

W samym portfolio Nestlé możemy znaleźć wiele potencjalnych synergii – od znanych już od dawna produktów takich jak płatki śniadaniowe stworzone we współpracy z naszymi markami słodyczy, po nowości – jak budynie z posypkami inspirowanymi batonami KitKat i Lion, które w tym roku pojawiły się w ofercie Nestle.

Wiele obszarów wciąż jest jednak do odkrycia. Przykładowo, podczas pandemii we Francji skokowo wzrosło zainteresowanie czekoladą do wypieków i własnoręcznego przygotowania w domu. Taki segment produktów home-made, tworzonych we współpracy z markami słodyczy wymaga od konsumentów obycia z marką oraz chęci interakcji, zaangażowania się głębiej niż w sam zakup. Myślę, że to dobra ilustracja kierunków, w których może rozwijać się kategoria w Polsce. - mówi Maciej Bienias

Słodycze wymagają pomysłowości

Nasz rozmówca zauważa, że w słodyczach zawsze coś się dzieje. To kategoria, która wymaga pomysłowości i może być doskonałą areną do wdrażania innowacji, ale jednocześnie to kategoria, która zobowiązuje do dużej czujności, stałego weryfikowania, co się na tym rynku dzieje.