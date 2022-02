Gessler, Wojewódzki, Adamczyk. Ile kosztują pączki spod marki celebrytów?

Osobistości znane z telewizji często decydują się na inwestycję w restauracje a restauratorzy stają się ostatnio gwiazdami ekranu. Ile trzeba zapłacić za pączki, które sprzedawane są pod marką znanych i lubianych postaci?

Autor: AK

Data: 23-02-2022, 16:17

U Magdy Gessler, w restauracji U Fukiera pączki kosztują w tym roku 12,38 zł/ fot. Shutterstock

Niewinni Czarodzieje Trzy Zero to restauracja, którą w Gdyni otworzył Jakub Wojewódzki. W jej menu znalazły się dwa rodzaje pączków przygotowanych specjalnie na Tłusty Czwartek: słony kajmak z czekoladą i czarna porzeczka z pomarańczą. Pączki przygotowywane są na zamówienie, które składać można do 23 lutego. Koszt jednego to 10 zł, ale w minimalnym zamówieniu musi się znaleźć co najmniej 6 sztuk.

Nieco tańsze pączki znaleźć można w warszawskiej Cukierni Stary Dom. To lokal, który otwarto obok restauracji Stary Dom założonej przez aktora Piotra Adamczyka. Tu pączki kosztują 8 zł za sztukę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Magdalena Gessler w swojej flagowej restauracji U Fukiera zlokalizowanej na warszawskiej Starówce serwuje na Tłusty Czwartek pączki w trzech wariantach: z konfiturą różaną, z konfiturą malinową lub wiśniową. Każdy pączek kosztuje 12,38 zł. Na chętnych czekają także faworki, których opakowanie o gramaturze 200 g kupić można za 28,57 zł.

Dla porównania w jednej z najpopularniejszych warszawskich cukierni Zagoździński, do której co roku ustawiają się wielometrowe kolejki, pączki kupić można za 3,50 zł. W ofercie znajdują się też małe pączki bez nadzienia w cenie 28 zł/kg. Kłopot w tym, że cukiernia z warszawskiej Woli nie przyjmuje wcześniejszych zamówień, więc aby kupić pączki, trzeba odstać swoje w gigantycznej kolejce.