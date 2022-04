GetHero: Ekipa starannie selekcjonuje projekty, w które się angażuje

Ekipa to niekwestionowana czołówka polskiego YouTube'a, co w oczywisty sposób przekłada się na liczbę propozycji biznesowych ze strony marek - mówi nam Adrian Pokrywka, PR & Communications Manager w GetHero.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 01-04-2022, 15:49

Ilość propozycji biznesowych dla Ekipy nie słabnie. fot. za YouTube.

Jak Ekipa tworzyła donuty?

Adrian Pokrywka, PR & Communications Manager w GetHero, agencji influencer marketingu odpowiedzialnej m.in. za projekt Donutów Ekipu, wskazuje, że nie jest żadną tajemnicą, że Ekipa miała duży wpływ na ostateczny kształt donutów powstałych we współpracy z Dooti Donuts.

- Członkowie Ekipy byli obecni przy każdym etapie powstawania donutów. Na początku wszyscy przetestowali wiele wariantów smakowych, z których powstał jeden wspólny, zgodny z ich preferencjami. Czuwali też nad warstwą wizualną – począwszy od kolorystyki donuta i doboru dodatków, aż po wygląd opakowania i samej papilotki - wskazuje.

Produkty influencerów zawsze wzbudzają dyskusję

Jak wskazuje nasz rozmówca, internetowe dyskusje są nieodłączną częścią premiery produktów sygnowanych przez influencerów.

- Doświadczenie i przykłady rynkowe pokazują jednak, że autorskie produkty, sygnowane marką osobistą influencerów lub celebrytów, wzbudzają ogromne zainteresowanie i stają się obiektem dyskusji – i to właśnie ona jest nieodłączną częścią premier. Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że influencerowi tworzącemu np. grę komputerową oberwie się za to, że promuje spędzanie czasu przed ekranem, a twórczyni, która zaprojektuje strój kąpielowy, spotka się z zarzutem promowania wyzywającego ubioru. W opozycji pojawią się natomiast głosy odbiorców ceniących rozrywkę i mających inne poczucie estetyki. Każdorazowo będzie to jednak kwestia indywidualnego, zdroworozsądkowego podejścia każdego widza czy konsumenta - mówi.

Jak Ekipa wybiera firmy do współpracy?

Jak duże jest obecnie zainteresowanie Ekipą ze strony firm/marek pod kątem współpracy? Przedstawiciel GetHero nie ukrywa, że Ekipa to niekwestionowana czołówka polskiego YouTube'a, co w oczywisty sposób przekłada się na liczbę propozycji biznesowych ze strony marek.

- Zainteresowanie współpracą z Ekipą od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a sami twórcy starannie selekcjonują projekty, w które się angażują. Szereg poprzednich akcji – m.in. autorskie lody, napoje czy artykuły szkolne – jasno pokazał, że twórcy są świadomi swojego potencjału i doskonale rozumieją zarówno zasady biznesu, jak i oczekiwania swoich odbiorców - podsumowuje.