Gorzowska elektrociepłownia udostępnia swoje tereny pszczelarzom

Autor: PAP

Data: 10-06-2022, 10:49

Gorzowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła współpracuje z pszczelarzami i udostępnia im miejsca pod pasieki. Obecnie na jej terenach znajduje się ponad 70 uli, w których żyje ok. 7 mln pszczół – poinformowała w piątek spółka.

Gorzowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła współpracuje z pszczelarzami. / fot. PAP/Łukasz Gągulski

"PGE Energia Ciepła jest spółką odpowiedzialną społecznie. Dlatego gdy tylko pojawia się możliwość, to zawsze z ogromną chęcią wspieramy proekologiczne projekty" - przekazał dyr. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. Wojciech Dobrak.

Dodał, że pracownicy elektrociepłowni we współpracy z Nadleśnictwem Kłodawa cyklicznie, w formie wolontariatu, sadzą drzewa w okolicznych lasach. Udostępnienie terenów elektrociepłowni pod pasieki to kolejna inicjatywa, która ma pozytywnie wpływać na lokalne środowisko. "Cieszymy się, że w taki sposób możemy pomóc pszczelarzom" - dodał Dobrak.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Na terenach elektrowni znajduje się ponad 70 uli, w których żyje ok. 7 mln pszczół

Spośród ponad 70 uli znajdujących się na terenach elektrociepłowni ok. 50 jest ustawionych na składowisku żużla i popiołu w podgorzowskim Janczewie. Kolejne 23 znajdują się na terenie samej elektrociepłowni przy ul. Energetyków, w Gorzowie.

W pasiece w Janczewie znajduje się "szkółka". "To są tzw. pszczele odkłady. Młode osobniki dochodzą do pełni sił produkcyjnych, zapylają lokalne rośliny, przynoszą nektar i powoli się rozwijają. Następnie przygotowywane są do zimowania, żeby w kolejnym sezonie mogły być wywiezione na plantacje. Takich miejsc jest niestety coraz mniej. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz odległość od zabudowań, na składowisku panują idealne warunki do ich rozwoju" - wyjaśnił opiekun części pasiek na terenach gorzowskiej elektrociepłowni Zenon Piniewski.

Jak przekazała spółka, szacunkowo 80 proc. kwitnących i owocujących roślin istnieje dzięki pszczołom.