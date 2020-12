Grupa Ferrero przejmie Eat Natural

Ferrero do 2025 r. całkowicie zrezygnuje z opakowań nie nadających się do ponownego użycia

W ramach tej transakcji Grupa Ferrero przejmuje zakłady produkcyjne w Halstead w Wielkiej Brytanii, zachowując ten sam zespół kierowniczy i zatrudnionych już pracowników firmy.

- Ze strategicznego punktu widzenia włączenie Eat Natural świetnie wpisuje się w plany Grupy Ferrero, która w dalszym ciągu wzmacnia swoje globalne wpływy i rozszerza ofertę produktów w segmencie zdrowych przekąsek - mówi Giovanni Ferrero, prezes zarządu Grupy Ferrero.

- Eat Natural to firma rodzinna, której wartości są w dużej mierze zbliżone z naszymi. Tak jak my, wykazuje głęboką troskę o dobro konsumentów, środowiska naturalnego i społeczności, w których prowadzi swoje działania. Bardzo się cieszę, że będę mógł powitać Eat Natural w Grupie Ferrero - dodaje.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli dołączyć do Grupy Ferrero. Wyznajemy wiele wspólnych wartości i mamy wspólną misję – sprawić, by zdrowsze przekąski stały się dostępne dla każdego. Tak jak my, Ferrero przykłada wielką wagę do doboru składników, uzyskania wyjątkowego smaku i tworzenia historii. Nie możemy się już doczekać rozpoczęcia współpracy - mówi współzałożyciel Eat Natural, Praveen Vijh.

Sfinalizowanie transakcji spodziewanie jest w najbliższych miesiącach, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia i uzyskania pozwoleń organów regulacyjnych.

Doradztwo prawne dla Ferrero zapewniła firma Davis Polk & Wardwell LLP.

